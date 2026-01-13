FİNANS

Türk otomotiv yan sanayisi 2025'te küresel pazarda rekor tazeledi

Türkiye otomotiv endüstrisi, yan sanayi ihracatında geçen yıl 15 milyar 770 milyon 383 bin dolara ulaşarak yıllık bazda en iyi performansını sergiledi.

AA muhabirinin, Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği verilerinden yaptığı derlemeye göre, otomotiv endüstrisinin en önemli alt ürün grubu olan "yan sanayi" ihracatında geçen yıl 209 ülke, serbest bölge ve özerk bölgeye ürün gönderildi.

Önceki yıl 14 milyar 871 milyon 745 bin dolar olan otomotiv yan sanayi ihracatı, 2025'te yüzde 6 artışla 15 milyar 770 milyon 383 bin dolara çıktı. Böylece, yan sanayide yıllık bazda yeni bir rekor kırıldı.

Yan sanayi dış satımı, 41 milyar 521 milyon 96 bin dolarlık otomotiv ihracatının yüzde 38'ini karşıladı.

ALMANYA'YA YAN SANAYİ İHRACATI 3,5 MİLYAR DOLARA YAKLAŞTI

Yan sanayide en fazla ihracat yapılan ülkeler arasında ilk sırada otomotiv sektörünün ana pazarı Almanya yer aldı.

Önceki yıl 3 milyar 177 milyon 968 bin dolarlık yan sanayi ürünü ihraç edilen Almanya'ya 2025'teki dış satım yüzde 7,9'luk artışla 3 milyar 428 milyon 742 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

Listenin ikinci sırasındaki Fransa'ya yan ihracatında yüzde 10,2'lik artış sağlandı. 2024'te 982 milyon 663 bin dolarlık yan sanayi ürünü satılan Fransa'ya geçen yıl 1 milyar 82 milyon 974 bin dolarlık ürün gönderildi.

Üçüncü sırada yer alan ABD'ye yan sanayi ihracatı yüzde 3,2 artışla 1 milyar 36 milyon 723 bin dolardan 1 milyar 70 milyon 46 bin dolara ulaştı.

ROMANYA'YA YAN SANAYİ İHRACATI YÜZDE 24,1 ARTTI

Bu dönemde dördüncü sırada yer alan Romanya'ya yan sanayi ihracatı yüzde 24,1'lik yükselişle 812 milyon 377 bin dolardan 1 milyar 8 milyon 273 bin dolara çıktı.

Beşinci sıradaki İtalya'ya geçen yılki yan sanayi ihracatı 2024'e kıyasla yüzde 11,5'lik artışla 813 milyon 324 bin dolardan 907 milyon 309 bin dolara yükseldi.

Yan sanayi ihracatında İspanya 801 milyon 296 bin dolarla altıncı, Birleşik Krallık 734 milyon 746 bin dolarla yedinci, Polonya 697 milyon 91 bin dolarla sekizinci, Belçika 404 milyon 36 bin dolarla dokuzuncu ve Rusya da 391 milyon 356 bin dolarla onuncu sırada yer aldı.

