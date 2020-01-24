Türk rüzgar sektörü tecrübesini Hindistan'a aktarıyor

İZMİR (AA) - EBRU ŞENGÜL CEVRİOĞLU - İzmir'de 2012'den bu yana rüzgar türbinleri için kanat üretimi yapan TPI Composites'in Türkiye ekibi, sektörde edindiği tecrübeyle şirketin Hindistan'daki yeni fabrikasının kurulumunu üstlendi.

Şirketin, 75 bin metrekare açık, 75 bin metrekare kapalı olmak üzere toplamda 150 bin metrekarelik alan üzerine inşa edilecek fabrikasının kurulumu için Türkiye'den 70'den fazla çalışan Hindistan'a gönderildi.

Mart ayı sonunda tamamlanması planlanan fabrikanın kurulumunu A'dan Z'ye TPI Composites Türkiye ekibi yönetiyor. Fabrikada deneme üretimine ise şubat ayında başlanması öngörülüyor.

TPI Composites Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA) Bölgesi ve Hindistan'dan Sorumlu Başkan Yardımcısı Gökhan Serdar, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, Hindistan'da kurulacak fabrikanın her sürecinde aktif rol aldıklarını söyledi.

TPI Composites Türkiye'nin kurulduğu 2012'de Türkiye'de rüzgar türbin kanadı üretimine ilişkin tecrübenin oldukça sınırlı olduğunu ifade eden Serdar, şöyle konuştu: