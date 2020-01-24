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Türk rüzgar sektörü tecrübesini Hindistan'a aktarıyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 24.01.2020 11:07 | Son Güncelleme

İzmir'de 2012'den bu yana rüzgar türbinleri için kanat üretimi yapan TPI Composites'in Türkiye ekibi, şirketin Hindistan'daki yeni fabrikasını kuruyor - TPI Composites'in Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Bölgesi ve Hindistan'dan Sorumlu Başkan Yardımcısı Serdar: - "Türkiye'den Hindistan'a yapılan know-how aktarımı, öncelikle sektörde Türkiye ve İzmir'deki insan kaynağının ne kadar başarılı olabileceğinin çok güzel bir göstergesi" - "Bu başarı öyküsünün ışığında İzmir'in rüzgar ekipmanı konusunda kolaylıkla hem üretim hem de know-how merkezi olabileceğini düşünüyorum"

İZMİR (AA) - EBRU ŞENGÜL CEVRİOĞLU - İzmir'de 2012'den bu yana rüzgar türbinleri için kanat üretimi yapan TPI Composites'in Türkiye ekibi, sektörde edindiği tecrübeyle şirketin Hindistan'daki yeni fabrikasının kurulumunu üstlendi.

Şirketin, 75 bin metrekare açık, 75 bin metrekare kapalı olmak üzere toplamda 150 bin metrekarelik alan üzerine inşa edilecek fabrikasının kurulumu için Türkiye'den 70'den fazla çalışan Hindistan'a gönderildi.

Mart ayı sonunda tamamlanması planlanan fabrikanın kurulumunu A'dan Z'ye TPI Composites Türkiye ekibi yönetiyor. Fabrikada deneme üretimine ise şubat ayında başlanması öngörülüyor.

TPI Composites Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA) Bölgesi ve Hindistan'dan Sorumlu Başkan Yardımcısı Gökhan Serdar, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, Hindistan'da kurulacak fabrikanın her sürecinde aktif rol aldıklarını söyledi.

TPI Composites Türkiye'nin kurulduğu 2012'de Türkiye'de rüzgar türbin kanadı üretimine ilişkin tecrübenin oldukça sınırlı olduğunu ifade eden Serdar, şöyle konuştu:

"Türkiye'den Hindistan'a yapılan know-how aktarımı, öncelikle sektörde Türkiye ve İzmir'deki insan kaynağının ne kadar başarılı olabileceğinin çok güzel bir göstergesi. Aradan geçen 8 yılda öncelikle bu know-how öğrenildi, sonrasında TPI Türkiye 'benchmark' olacak başarılar elde etti ve son olarak EMEA Bölgesi'nin sorumluluğu ve fabrikanın kurulum görevi bize verildi. Bunun bir Amerikan şirketinde çok sık rastlanabilecek bir durum olmadığını düşünüyorum. Bu başarı öyküsünün ışığında İzmir'in rüzgar ekipmanı konusunda kolaylıkla hem üretim hem de know-how merkezi olabileceği kanaatindeyim."

- "Hindistan'da 1000 kişilik ekip "

Hindistan'daki yönetimin tüm işlerini doğrudan Türkiye'ye raporladığına işaret eden Serdar, Türkiye ekibinin gelecekte de Hindistan projesinin başarısı için her zaman destek vermeye devam edeceğini vurguladı.

Serdar, Hindistan'daki fabrika için şu anda yaklaşık 1000 kişilik bir ekibin çalıştığını ve bu sayının gelecek dönemde yeni projelerle daha da artabileceğini söyledi.

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izmir, Rüzgar Enerjisi, TPI Composites, TPI Türkiye, türkiye, yatırım,

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