FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Türk şefler yurt dışında Türk lezzetlerini tanıtıyor

Türkiye gastronomi turizmi, hem yöresel lezzetlerle hem de yetiştirilen aşçılarla dünyaya tanıtılıyor.

Türk şefler yurt dışında Türk lezzetlerini tanıtıyor

Yerel mutfağı küresel bir dile dönüştürmek, bilgiyi deneyimle buluşturmak ve gastronomiyi sürdürülebilir bir geleceğin parçası haline getirmek amacıyla 4 yıldır Antalya'da düzenlenen Culinary Forum, bu yıl da 100'den fazla üniversiteden gelecek öğrencileri, gastronominin uzmanlarıyla bir araya getirecek.
Bu yıl "Xchange - Değişim" temasıyla hazırlanan forum, 17-18 Şubat'ta Kundu Turizm Merkezi'ndeki bir otelde gerçekleştirilecek.
Türkiye'nin önde gelen şeflerinden Murat Aslan, Akdeniz Üniversitesi Gastronomi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Adem Arman ve gastronomi alanında uzun yıllar kurumsal iletişim çalışmaları yürüten Selcan Karaburun tarafından hayata geçirilen forum, mutfakta yetişen yeni kuşaklarla, bilgiyi üreten akademiyi ve deneyimi taşıyan şefleri aynı zeminde buluşturacak.
Geçen yıl 7 bin gastronomi ve aşçılık öğrencisi, akademisyen, şef ve sektör profesyonelini ağırlayan forum, bu yıl yaklaşık 10 bin kişilik katılımla çok daha geniş bir gastronomi buluşmasına ev sahipliği yapacak.

"GASTRONOMİDE GÜZEL ÇALIŞMALAR VAR AMA AŞMAMIZ GEREKEN DAHA YOL VAR"

Culinary Forum Kurucusu ve Big Chefs Restoran Grubu Mutfak Koordinatörü Murat Aslan, AA muhabirine, genç gastronomi profesyonellerini yalnızca iyi birer aşçı olarak değil, mutfağını, ürününü ve hikayesini dünyaya taşıyabilecek donanımlı temsilciler olarak da yetiştirmeyi hedeflediklerini söyledi.
Gastronominin bugün artık sadece lezzet değil, kültür, ekonomi ve markalaşma meselesi haline geldiğini ifade eden Aslan, Culinary Forum'un, yerel mutfağı küresel bir dile dönüştürmeyi, bilgiyi deneyimle buluşturmayı ve gastronomiyi sürdürülebilir bir geleceğin parçası haline getirmeyi amaçladığını bildirdi.
Her yıl forumda gastronomi ile kültürü, tarihi, turizmi konuştuklarını anlatan Aslan, "Aldığımız sonuçlar bizi mutlu ediyor. Amacımıza, yapmak istediklerimize ulaştığımızı düşünüyoruz. İnşallah daha da büyüyeceğiz." dedi.
Gastronominin turizmdeki payının her geçen yıl arttığına işaret eden Aslan, "UNESCO Yaratıcı Şehirler ağında gastronomide 3 şehrimiz var, Gaziantep, Hatay ve Afyonkarahisar, devamı daha da gelecek. Türkiye'de Michelin Yıldızlı restoranların olması önemli. Kültür ve Turizm Bakanı'mızın turizmden gelmesi önemli, çalışmalara değer veriyor. Güzel çalışmalar var ama aşmamız gereken daha yol var." diye konuştu.
Aslan, yurt dışından Türkiye'ye Gaziantep'teki bir yemeği tatmak için turist getirebilmenin önemli olduğunu belirtti. Bunun için de pazarlamanın çok iyi olması gerektiğinin altını çizen Aslan, en iyi yemeği yaparken pazarlama faaliyetlerini de unutmamak gerektiğini vurguladı.
Yurt dışında çalışan Türk şeflerin de Türk lezzetlerini orada tanıtması ve yemeği yaparken Türkiye'deki ürünleri kullanması yönündeki çalışmaların da önemli bir pazarlama tekniği olduğunu anlatan Aslan, şunları söyledi:
"Türkiye gastronomisi sektörel meslek anlamında yurt dışında oldukça ileride. Çünkü çok fazla şef arkadaşımız, kardeşimiz var, dünyanın her yerinde çalışıyor. Londra'da Türk mutfağında yediği yemeği beğenen bir İngiliz ya da herhangi bir milletten birisi, o lezzeti tatmak için Türkiye'ye gelmek isteyecektir. Yapacağı harcama da uçak biletinden başlıyor, konaklamayla devam ediyor. Esnafa da katkıda bulunuyor, alışveriş yapıyor. Tarihimizi, kültürümüzü görüyor. Bu açıdan gastronomi turizmini kültür ve tarihle de bir paket halinde sunmak gerekiyor."
Aslan, bugün pek çok ülkede Türk restoranları ve Türk aşçıları görmenin mümkün olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Rümeysa Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
e-Devlet üzerinden yetkilendirileceke-Devlet üzerinden yetkilendirilecek
Influencer eğitiminin 4'üncüsü İstanbul'da yapıldıInfluencer eğitiminin 4'üncüsü İstanbul'da yapıldı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
yemek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kabus gibi gece! Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi, dalgaların boyu mendirekleri aştı

Kabus gibi gece! Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi, dalgaların boyu mendirekleri aştı

İzmir'de 50 yılda bir görülüyor! "Bu tablo sıradan değil"

İzmir'de 50 yılda bir görülüyor! "Bu tablo sıradan değil"

(Özet) Rams Başakşehir - Beşiktaş Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Rams Başakşehir - Beşiktaş Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Oyunculuğu bırakmıştı! Aşk pozu ve son hali gündeme geldi

Oyunculuğu bırakmıştı! Aşk pozu ve son hali gündeme geldi

Darphane'den yeni karar! 25 kuruşun ardından... Artık basılmayacak

Darphane'den yeni karar! 25 kuruşun ardından... Artık basılmayacak

Yüz binleri ilgilendiren IBAN düzenlenmesi geliyor: 50 bini ceza aldı!

Yüz binleri ilgilendiren IBAN düzenlenmesi geliyor: 50 bini ceza aldı!

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.