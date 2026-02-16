Türk şefler yurt dışında Türk lezzetlerini tanıtıyor

Yerel mutfağı küresel bir dile dönüştürmek, bilgiyi deneyimle buluşturmak ve gastronomiyi sürdürülebilir bir geleceğin parçası haline getirmek amacıyla 4 yıldır Antalya'da düzenlenen Culinary Forum, bu yıl da 100'den fazla üniversiteden gelecek öğrencileri, gastronominin uzmanlarıyla bir araya getirecek.

Bu yıl "Xchange - Değişim" temasıyla hazırlanan forum, 17-18 Şubat'ta Kundu Turizm Merkezi'ndeki bir otelde gerçekleştirilecek.

Türkiye'nin önde gelen şeflerinden Murat Aslan, Akdeniz Üniversitesi Gastronomi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Adem Arman ve gastronomi alanında uzun yıllar kurumsal iletişim çalışmaları yürüten Selcan Karaburun tarafından hayata geçirilen forum, mutfakta yetişen yeni kuşaklarla, bilgiyi üreten akademiyi ve deneyimi taşıyan şefleri aynı zeminde buluşturacak.

Geçen yıl 7 bin gastronomi ve aşçılık öğrencisi, akademisyen, şef ve sektör profesyonelini ağırlayan forum, bu yıl yaklaşık 10 bin kişilik katılımla çok daha geniş bir gastronomi buluşmasına ev sahipliği yapacak.

"GASTRONOMİDE GÜZEL ÇALIŞMALAR VAR AMA AŞMAMIZ GEREKEN DAHA YOL VAR"

Culinary Forum Kurucusu ve Big Chefs Restoran Grubu Mutfak Koordinatörü Murat Aslan, AA muhabirine, genç gastronomi profesyonellerini yalnızca iyi birer aşçı olarak değil, mutfağını, ürününü ve hikayesini dünyaya taşıyabilecek donanımlı temsilciler olarak da yetiştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Gastronominin bugün artık sadece lezzet değil, kültür, ekonomi ve markalaşma meselesi haline geldiğini ifade eden Aslan, Culinary Forum'un, yerel mutfağı küresel bir dile dönüştürmeyi, bilgiyi deneyimle buluşturmayı ve gastronomiyi sürdürülebilir bir geleceğin parçası haline getirmeyi amaçladığını bildirdi.

Her yıl forumda gastronomi ile kültürü, tarihi, turizmi konuştuklarını anlatan Aslan, "Aldığımız sonuçlar bizi mutlu ediyor. Amacımıza, yapmak istediklerimize ulaştığımızı düşünüyoruz. İnşallah daha da büyüyeceğiz." dedi.

Gastronominin turizmdeki payının her geçen yıl arttığına işaret eden Aslan, "UNESCO Yaratıcı Şehirler ağında gastronomide 3 şehrimiz var, Gaziantep, Hatay ve Afyonkarahisar, devamı daha da gelecek. Türkiye'de Michelin Yıldızlı restoranların olması önemli. Kültür ve Turizm Bakanı'mızın turizmden gelmesi önemli, çalışmalara değer veriyor. Güzel çalışmalar var ama aşmamız gereken daha yol var." diye konuştu.

Aslan, yurt dışından Türkiye'ye Gaziantep'teki bir yemeği tatmak için turist getirebilmenin önemli olduğunu belirtti. Bunun için de pazarlamanın çok iyi olması gerektiğinin altını çizen Aslan, en iyi yemeği yaparken pazarlama faaliyetlerini de unutmamak gerektiğini vurguladı.

Yurt dışında çalışan Türk şeflerin de Türk lezzetlerini orada tanıtması ve yemeği yaparken Türkiye'deki ürünleri kullanması yönündeki çalışmaların da önemli bir pazarlama tekniği olduğunu anlatan Aslan, şunları söyledi:

"Türkiye gastronomisi sektörel meslek anlamında yurt dışında oldukça ileride. Çünkü çok fazla şef arkadaşımız, kardeşimiz var, dünyanın her yerinde çalışıyor. Londra'da Türk mutfağında yediği yemeği beğenen bir İngiliz ya da herhangi bir milletten birisi, o lezzeti tatmak için Türkiye'ye gelmek isteyecektir. Yapacağı harcama da uçak biletinden başlıyor, konaklamayla devam ediyor. Esnafa da katkıda bulunuyor, alışveriş yapıyor. Tarihimizi, kültürümüzü görüyor. Bu açıdan gastronomi turizmini kültür ve tarihle de bir paket halinde sunmak gerekiyor."

Aslan, bugün pek çok ülkede Türk restoranları ve Türk aşçıları görmenin mümkün olduğunu sözlerine ekledi.

