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Türk somonu ihracatı yılın ilk çeyreğinde 84,4 milyon doları aştı

12.04.2025 16:42
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Türk somonu yılın ilk çeyreğinde 84 milyon dolarlık ihracat rakamlarına ulaştı. Türkiye'den yılın ilk çeyreğinde 11 bin 899 ton somon ihraç edildi.

Türk somonu ihracatı yılın ilk çeyreğinde 84,4 milyon doları aştı

AA muhabirinin, Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden derlediği bilgiye göre, iç sulardaki kurulu çiftliklerde belirli ağırlığa ulaştıktan sonra Karadeniz'deki kafeslere aktarılarak yetiştirilen Türk somonu, ocak-mart döneminde 20 ülkede alıcı buldu.

Bu kapsamda Türkiye'den yılın ilk çeyreğinde 11 bin 899 ton somon ihraç edilerek karşılığında 84 milyon 406 bin 690 dolar kazanç sağlandı. Bu dönemde Rusya Federasyonu, ABD ve Japonya en fazla Türk somonu dış satımı yapılan 3 ülke oldu.

Türkiye'den ocak-mart döneminde Rusya Federasyonu'na 74 milyon 37 bin 993 dolarlık, ABD'ye 2 milyon 382 bin 754 dolarlık, Japonya'ya da 1 milyon 233 bin 111 dolarlık somon ihraç edildi.

Geçen yılın ilk çeyreğinden farklı olarak Azerbaycan'a da bu dönem Türk somonu dış satımı yapıldı.

"İHRACAT GELİRİ, SEKTÖRÜMÜZ ADINA SEVİNDİRİCİ VE UMUT VERİCİ"

DKİB Su Ürünleri Sektör Komitesi Başkanı İsmail Kobya, AA muhabirine, Türk somonunun bölge ve ülke ekonomisi için önemli bir ürün olduğunu söyledi.

Türk somonu ihracatında son yıllarda önemli bir ivme yakalandığını dile getiren Kobya, "Özellikle Karadeniz'de kurulu kafeslerde yetiştirilen somonlarımız, kalitesi ve lezzetiyle dünya pazarlarında giderek daha da ön plana çıktı. Yılın ilk çeyreğinde 84,4 milyon doları aşan ihracat geliri, sektörümüz adına sevindirici ve umut verici bir gelişmedir." diye konuştu.

TÜRK SOMONUNUN KÜRESEL REKABETTEKİ GÜCÜ

Kobya, Türk somonu dış satımında en büyük pazarın Rusya Federasyonu olduğunu aktararak şunları kaydetti:

"En büyük pazarımız olan Rusya Federasyonu'na yaptığımız ihracat 74 milyon doları aşarken ABD ve Japonya gibi pazarlarda da yer alıyor olmamız, Türk somonunun küresel rekabetteki gücünü gösteriyor. Bu dönem Azerbaycan'a da ihracat yapılması, pazar çeşitliliğimizi artırmamız açısından önemlidir."

Türk somonu ihracatından beklentilerinin her dönem yüksek olduğuna dikkati çeken Kobya, "Önümüzdeki süreçte üretim kapasitesinin artırılması ve yeni pazarlara açılım konularında çalışmalarımıza hız vereceğiz. Türk somonunun marka değerini daha da yukarı taşımak için hem kalite standartlarımızı geliştirecek hem de tanıtım faaliyetlerimizi yoğunlaştıracağız." dedi.

(AA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Karadeniz İhracat somon balığı
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