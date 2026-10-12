FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Türk Telekom CEO’su Ebubekir Şahin sürdürülebilirlik ve COP31 mesajlarını dijiatal ikiziyle duyurdu

Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yapacağı Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP31, 9-20 Kasım tarihlerinde Antalya'da düzenlenecek. Türk Telekom, küresel organizasyonda "Master Partner" ve "Küresel Dijital Dönüşüm ve Teknoloji" destekçisi olarak yer alacak. Türk Telekom CEO'su Ebubekir Şahin, yapay zekâ destekli dijital ikizi aracılığıyla yaptığı açıklamada, şirketin güçlü fiber ve mobil altyapısını COP31'in hizmetine sunacağını belirtti.

Türk Telekom CEO’su Ebubekir Şahin sürdürülebilirlik ve COP31 mesajlarını dijiatal ikiziyle duyurdu

Türkiye'nin dijital dönüşümünde önemli rol üstlenen Türk Telekom, sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarını uluslararası arenaya taşıyor. Şirket, Antalya'da gerçekleştirilecek COP31'de en üst düzey sponsorluk kategorisi olan "Master Partner" olarak görev alacak.

Türk Telekom, organizasyonun iletişim ve teknoloji altyapısını üstlenirken enerji tüketimini azaltan ve kaynak verimliliğini artıran yeni nesil teknolojileri de devreye almayı hedefliyor.

COP31'İN TEKNOLOJİ ALTYAPISI TÜRK TELEKOM'A EMANET

Türk Telekom, COP31 kapsamında güçlü fiber ve mobil iletişim altyapısını organizasyonun kullanımına sunacak. Şirket, "Küresel Dijital Dönüşüm ve Teknoloji" destekçisi rolüyle etkinliğin dijital ihtiyaçlarını uçtan uca karşılamayı planlıyor.

Sürdürülebilir dijital altyapı yaklaşımıyla hareket eden Türk Telekom, enerji ve kaynak verimliliğini odağına alan teknolojiler sayesinde gelecek yıllarda düzenlenecek COP organizasyonlarına örnek oluşturabilecek bir model geliştirmeyi amaçlıyor.

İŞTE O VİDEO

Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yapacağı Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP31, 9-20 Kasım tarihlerinde Antalya'da düzenlenecek. Türk Telekom, küresel organizasyonda "Master Partner" ve "Küresel Dijital Dönüşüm ve Teknoloji" destekçisi olarak yer alacak.

Türk Telekom CEO'su Ebubekir Şahin, yapay zekâ destekli dijital ikizi aracılığıyla yaptığı açıklamada, şirketin güçlü fiber ve mobil altyapısını COP31'in hizmetine sunacağını belirtti.

"GELECEĞİN COP'U VİZYONUNA KATKI SUNACAĞIZ"

COP31'in dijital altyapısını uçtan uca üstleneceklerini vurgulayan Şahin, Türk Telekom'un teknoloji alanındaki bilgi birikimini ve yetkinliklerini uluslararası organizasyonun hizmetine sunacağını söyledi.
Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Güçlü fiber ve mobil altyapımızı, teknoloji alanındaki bilgi birikimimizi ve yetkinliklerimizi COP31'in hizmetine sunacağız. Enerji tüketimini azaltan, kaynakların daha etkin kullanılmasını sağlayan ve sürdürülebilirlik hedeflerini destekleyen yeni nesil teknolojilerimizle örnek bir dijital altyapı modeli kuracağız."

COP31'in gelecekteki organizasyonlara da örnek olmasını hedeflediklerini belirten Şahin, "COP31'in teknoloji gücü olmaktan ve sürdürülebilirlik yaklaşımımızla 'Geleceğin COP'u' vizyonuna katkı sunmaktan büyük gurur duyuyoruz. Çünkü bizim 'Yarına Sözümüz Var'" dedi.

— Mynet (@mynet) October 12, 2026

EBUBEKİR ŞAHİN: DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜN YANINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR DÖNÜŞÜMÜN DE PARÇASIYIZ

Türk Telekom CEO'su Ebubekir Şahin, yapay zekâ teknolojisiyle oluşturulan dijital ikizi aracılığıyla paylaştığı mesajda, teknolojinin sürdürülebilir bir gelecek için taşıdığı öneme dikkat çekti.

Şahin, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Türk Telekom olarak teknolojinin yalnızca bugünü dönüştüren değil, daha sürdürülebilir bir geleceği mümkün kılan en güçlü araçlardan biri olduğuna inanıyoruz. Türkiye'nin en büyük entegre telekom operatörü olarak 'Yarına Sözümüz Var' diyerek sürdürülebilirliği iş stratejimizin merkezine yerleştiriyor; ülkemizin dijital dönüşümüne öncülük ederken sürdürülebilir dönüşümün de güçlü bir parçası olarak hareket ediyoruz."

Türkiye'nin COP31'e ev sahipliği yapmasının önemine değinen Şahin, organizasyonda Master Partner olarak yer almaktan büyük mutluluk duyduklarını belirtti.

"GELECEĞİN COP'U VİZYONUNA KATKI SUNACAĞIZ"

COP31'in dijital altyapısını uçtan uca üstleneceklerini vurgulayan Şahin, Türk Telekom'un teknoloji alanındaki bilgi birikimini ve yetkinliklerini uluslararası organizasyonun hizmetine sunacağını söyledi.

Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Güçlü fiber ve mobil altyapımızı, teknoloji alanındaki bilgi birikimimizi ve yetkinliklerimizi COP31'in hizmetine sunacağız. Enerji tüketimini azaltan, kaynakların daha etkin kullanılmasını sağlayan ve sürdürülebilirlik hedeflerini destekleyen yeni nesil teknolojilerimizle örnek bir dijital altyapı modeli kuracağız."

COP31'in gelecekteki organizasyonlara da örnek olmasını hedeflediklerini belirten Şahin, "COP31'in teknoloji gücü olmaktan ve sürdürülebilirlik yaklaşımımızla 'Geleceğin COP'u' vizyonuna katkı sunmaktan büyük gurur duyuyoruz. Çünkü bizim 'Yarına Sözümüz Var'" dedi.

Türk Telekom CEO’su Ebubekir Şahin sürdürülebilirlik ve COP31 mesajlarını dijiatal ikiziyle duyurdu 1

ANTALYA'DAKİ ORGANİZASYONDA SÜRDÜRÜLEBİLİR TEKNOLOJİLER ÖNE ÇIKACAK

Türk Telekom, COP31 kapsamında yalnızca kesintisiz iletişim altyapısı sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda sürdürülebilir dijital dönüşüm uygulamalarını da organizasyona taşıyacak.

Enerji tüketimini azaltmaya ve kaynakların daha verimli kullanılmasına odaklanan teknolojilerle COP31'in dijital altyapısını oluşturacak şirket, bu yaklaşımın gelecekte düzenlenecek uluslararası iklim konferanslarına örnek olmasını hedefliyor.

Türk Telekom, "Yarına Sözümüz Var" vizyonu doğrultusunda dijitalleşme ve sürdürülebilirliği bir araya getirerek Türkiye'nin küresel iklim gündemindeki teknoloji katkısını güçlendirmeyi amaçlıyor.

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Rusya'nın dış ticaret fazlası 8 ayda yüzde 16,4 arttıRusya'nın dış ticaret fazlası 8 ayda yüzde 16,4 arttı
Uludağ'da yeni dönem! Dört mevsim turizm için planlar yürürlükteUludağ'da yeni dönem! Dört mevsim turizm için planlar yürürlükte

Anahtar Kelimeler:
Türk Telekom Ebubekir Şahin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
AK Parti'ye hangi büyükşehir belediyesi katılacak? Sosyal medyadan duyurdu

AK Parti'ye hangi büyükşehir belediyesi katılacak? Sosyal medyadan duyurdu

14 yaşındaki çocuğun ölümünde yapay zeka detayı!

14 yaşındaki çocuğun ölümünde yapay zeka detayı!

Bombayı canlı yayında patlattı: Cristiano Ronaldo Türkiye'ye gelebilir! Takımını bile açıkladı

Bombayı canlı yayında patlattı: Cristiano Ronaldo Türkiye'ye gelebilir! Takımını bile açıkladı

Oktay Kaynarca Kim Milyoner Olmak İster'e veda etti! Yerine...

Oktay Kaynarca Kim Milyoner Olmak İster'e veda etti! Yerine...

16 günde 401 milyar TL'lik çıkış: 440 kişi mercek altında

16 günde 401 milyar TL'lik çıkış: 440 kişi mercek altında

Dünyanın en zengin ülkeleri değişti: O ülke ABD'yi solladı

Dünyanın en zengin ülkeleri değişti: O ülke ABD'yi solladı

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.