Türk Telekom CEO’su Ebubekir Şahin sürdürülebilirlik ve COP31 mesajlarını dijiatal ikiziyle duyurdu

Türkiye'nin dijital dönüşümünde önemli rol üstlenen Türk Telekom, sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarını uluslararası arenaya taşıyor. Şirket, Antalya'da gerçekleştirilecek COP31'de en üst düzey sponsorluk kategorisi olan "Master Partner" olarak görev alacak.

Türk Telekom, organizasyonun iletişim ve teknoloji altyapısını üstlenirken enerji tüketimini azaltan ve kaynak verimliliğini artıran yeni nesil teknolojileri de devreye almayı hedefliyor.

COP31'İN TEKNOLOJİ ALTYAPISI TÜRK TELEKOM'A EMANET

Türk Telekom, COP31 kapsamında güçlü fiber ve mobil iletişim altyapısını organizasyonun kullanımına sunacak. Şirket, "Küresel Dijital Dönüşüm ve Teknoloji" destekçisi rolüyle etkinliğin dijital ihtiyaçlarını uçtan uca karşılamayı planlıyor.

Sürdürülebilir dijital altyapı yaklaşımıyla hareket eden Türk Telekom, enerji ve kaynak verimliliğini odağına alan teknolojiler sayesinde gelecek yıllarda düzenlenecek COP organizasyonlarına örnek oluşturabilecek bir model geliştirmeyi amaçlıyor.

İŞTE O VİDEO

Türk Telekom CEO'su Ebubekir Şahin sürdürülebilirlik ve COP31 mesajlarını dijital ikiziyle duyurdu Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yapacağı Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP31, 9-20 Kasım tarihlerinde Antalya'da düzenlenecek. Türk Telekom, küresel organizasyonda "Master Partner" ve "Küresel Dijital Dönüşüm ve Teknoloji" destekçisi olarak yer alacak. Türk Telekom CEO'su Ebubekir Şahin, yapay zekâ destekli dijital ikizi aracılığıyla yaptığı açıklamada, şirketin güçlü fiber ve mobil altyapısını COP31'in hizmetine sunacağını belirtti. "GELECEĞİN COP'U VİZYONUNA KATKI SUNACAĞIZ" COP31'in dijital altyapısını uçtan uca üstleneceklerini vurgulayan Şahin, Türk Telekom'un teknoloji alanındaki bilgi birikimini ve yetkinliklerini uluslararası organizasyonun hizmetine sunacağını söyledi. Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü: "Güçlü fiber ve mobil altyapımızı, teknoloji alanındaki bilgi birikimimizi ve yetkinliklerimizi COP31'in hizmetine sunacağız. Enerji tüketimini azaltan, kaynakların daha etkin kullanılmasını sağlayan ve sürdürülebilirlik hedeflerini destekleyen yeni nesil teknolojilerimizle örnek bir dijital altyapı modeli kuracağız." COP31'in gelecekteki organizasyonlara da örnek olmasını hedeflediklerini belirten Şahin, "COP31'in teknoloji gücü olmaktan ve sürdürülebilirlik yaklaşımımızla 'Geleceğin COP'u' vizyonuna katkı sunmaktan büyük gurur duyuyoruz. Çünkü bizim 'Yarına Sözümüz Var'" dedi. — Mynet (@mynet) October 12, 2026

Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yapacağı Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP31, 9-20 Kasım tarihlerinde Antalya'da düzenlenecek. Türk Telekom, küresel organizasyonda "Master Partner" ve "Küresel Dijital Dönüşüm ve Teknoloji" destekçisi olarak yer alacak.

Türk Telekom CEO'su Ebubekir Şahin, yapay zekâ destekli dijital ikizi aracılığıyla yaptığı açıklamada, şirketin güçlü fiber ve mobil altyapısını COP31'in hizmetine sunacağını belirtti.

"GELECEĞİN COP'U VİZYONUNA KATKI SUNACAĞIZ"

COP31'in dijital altyapısını uçtan uca üstleneceklerini vurgulayan Şahin, Türk Telekom'un teknoloji alanındaki bilgi birikimini ve yetkinliklerini uluslararası organizasyonun hizmetine sunacağını söyledi.

Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Güçlü fiber ve mobil altyapımızı, teknoloji alanındaki bilgi birikimimizi ve yetkinliklerimizi COP31'in hizmetine sunacağız. Enerji tüketimini azaltan, kaynakların daha etkin kullanılmasını sağlayan ve sürdürülebilirlik hedeflerini destekleyen yeni nesil teknolojilerimizle örnek bir dijital altyapı modeli kuracağız."

COP31'in gelecekteki organizasyonlara da örnek olmasını hedeflediklerini belirten Şahin, "COP31'in teknoloji gücü olmaktan ve sürdürülebilirlik yaklaşımımızla 'Geleceğin COP'u' vizyonuna katkı sunmaktan büyük gurur duyuyoruz. Çünkü bizim 'Yarına Sözümüz Var'" dedi.

EBUBEKİR ŞAHİN: DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜN YANINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR DÖNÜŞÜMÜN DE PARÇASIYIZ

Türk Telekom CEO'su Ebubekir Şahin, yapay zekâ teknolojisiyle oluşturulan dijital ikizi aracılığıyla paylaştığı mesajda, teknolojinin sürdürülebilir bir gelecek için taşıdığı öneme dikkat çekti.

Şahin, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Türk Telekom olarak teknolojinin yalnızca bugünü dönüştüren değil, daha sürdürülebilir bir geleceği mümkün kılan en güçlü araçlardan biri olduğuna inanıyoruz. Türkiye'nin en büyük entegre telekom operatörü olarak 'Yarına Sözümüz Var' diyerek sürdürülebilirliği iş stratejimizin merkezine yerleştiriyor; ülkemizin dijital dönüşümüne öncülük ederken sürdürülebilir dönüşümün de güçlü bir parçası olarak hareket ediyoruz."

Türkiye'nin COP31'e ev sahipliği yapmasının önemine değinen Şahin, organizasyonda Master Partner olarak yer almaktan büyük mutluluk duyduklarını belirtti.

"GELECEĞİN COP'U VİZYONUNA KATKI SUNACAĞIZ"

COP31'in dijital altyapısını uçtan uca üstleneceklerini vurgulayan Şahin, Türk Telekom'un teknoloji alanındaki bilgi birikimini ve yetkinliklerini uluslararası organizasyonun hizmetine sunacağını söyledi.

Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Güçlü fiber ve mobil altyapımızı, teknoloji alanındaki bilgi birikimimizi ve yetkinliklerimizi COP31'in hizmetine sunacağız. Enerji tüketimini azaltan, kaynakların daha etkin kullanılmasını sağlayan ve sürdürülebilirlik hedeflerini destekleyen yeni nesil teknolojilerimizle örnek bir dijital altyapı modeli kuracağız."

COP31'in gelecekteki organizasyonlara da örnek olmasını hedeflediklerini belirten Şahin, "COP31'in teknoloji gücü olmaktan ve sürdürülebilirlik yaklaşımımızla 'Geleceğin COP'u' vizyonuna katkı sunmaktan büyük gurur duyuyoruz. Çünkü bizim 'Yarına Sözümüz Var'" dedi.

ANTALYA'DAKİ ORGANİZASYONDA SÜRDÜRÜLEBİLİR TEKNOLOJİLER ÖNE ÇIKACAK

Türk Telekom, COP31 kapsamında yalnızca kesintisiz iletişim altyapısı sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda sürdürülebilir dijital dönüşüm uygulamalarını da organizasyona taşıyacak.

Enerji tüketimini azaltmaya ve kaynakların daha verimli kullanılmasına odaklanan teknolojilerle COP31'in dijital altyapısını oluşturacak şirket, bu yaklaşımın gelecekte düzenlenecek uluslararası iklim konferanslarına örnek olmasını hedefliyor.

Türk Telekom, "Yarına Sözümüz Var" vizyonu doğrultusunda dijitalleşme ve sürdürülebilirliği bir araya getirerek Türkiye'nin küresel iklim gündemindeki teknoloji katkısını güçlendirmeyi amaçlıyor.