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Türk Telekom, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki ilk 5G yayınını gerçekleştirdi

Türk Telekom, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nden ilk 5G yayınını gerçekleştirdiğini duyurdu. Ankara Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nden İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’ne (AKM) 5G teknolojisi ile canlı bağlanıldı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu konseri, gerçek zamanlı 5G mobil şebeke deneyimi ile AKM’den takip edildi. Konser, yüksek hızlı 5G teknolojisiyle 4K çözünürlükte ve 360 derece video formatında seyredildi.

Türk Telekom, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki ilk 5G yayınını gerçekleştirdi

Ana destekçisi olduğu Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) sanatseverlere sunduğu yeni teknolojiler ile Türk Telekom, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ni sanatın kalbi AKM’ye 5G teknolojisi ile bağladı.

Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu’nun konseri, Ankara Beştepe’de yer alan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde ilk defa kullanılan 5G teknolojisi ile AKM’den canlı olarak deneyimlendi.

AKM’de yer alan Türk Telekom Lounge alanında bulunan davetliler, Cumhurbaşkanlığı Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nden yapılan yayınla konseri adeta yerinde izleme deneyimi yaşadı. 4K video kalitesindeki yayın 360 derece görüş açısı sağlayan VR gözlük sayesinde canlı takip edildi.

TT I·lk 5G Deneyimi 2

‘5G’NİN FAYDALARINI HAYATIN HER ALANINA YANSITMAYA DEVAM EDİYORUZ’

Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, “Türkiye’nin 5G’ye en hazır operatörü Türk Telekom olarak 5G’nin faydalarını hayatın her alanına yansıtmaya devam ediyoruz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’mız öncülüğünde yürütülen 5G çalışmaları kapsamında birçok uygulamayı hayata geçiriyoruz. Ankara Beştepe’de yer alan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ile AKM’yi 5G teknolojisiyle birbirine bağladık. AKM’de yer alan Türk Telekom Lounge alanında kurulan VR alanında, davetlilerimize Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde konser veren ve ana destekçisi olduğumuz Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu’nu adeta salondaymış hissiyle izlettik. Türk Telekom’un 5G gücü ile gerçek zamanlı takip edilen konser yayını, 4K video kalitesi ve 360 derece görüş açısı sunan VR (sanal gerçeklik) gözlüğü ile yapıldı. Türk Telekom olarak Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nden ilk 5G deneyimini sunmanın mutluluğunu yaşarken geleceğin teknolojilerinin geliştirilmesindeki öncü rolümüzü bir kez daha gözler önüne serdik” dedi.

U¨mit O¨nal

ANKARA’DAN İSTANBUL’A 5G BAĞLANTISI

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki ilk 5G deneyimi hakkında açıklamalarda bulunan Önal şunları ifade etti:

“Türkiye’nin 5G’ye en hazır operatörü Türk Telekom olarak 5G’nin faydalarını hayatın her alanına yansıtmaya devam ediyoruz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’mız öncülüğünde yürütülen 5G çalışmaları kapsamında birçok uygulamayı hayata geçiriyoruz. Tarımdan spora, sağlıktan sanata kadar her alanda teknolojiyi ülkemizin dijital geleceği için kullanıyoruz. En yeni teknolojileri geliştirirken geleceğin bağlantı teknolojilerini kullanarak sektörlerin dijital dönüşümünü hızlandırıyor ve bu dönüşüme öncülük ediyoruz. Son olarak Ankara Beştepe’de yer alan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ni, kültür sanatın merkezi olan AKM ile 5G teknolojisi sayesinde birbirine bağladık. Ana destekçisi olduğumuz AKM’de yer alan Türk Telekom Lounge alanında kurulan 5G deneyim alanı ile davetliler, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde konser veren ve ana destekçisi olduğumuz Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu’nu canlı takip etti. Türk Telekom’un 5G gücü ile takip edilen konser yayını, 4K kalitesinde ve 360 derece görüş açısı eşliğinde yapıldı. Türk Telekom olarak Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki ilk 5G deneyimini sunmanın mutluluğunu yaşarken geleceğin teknolojilerinin geliştirilmesindeki öncü rolümüzü bir kez daha gözler önüne serdik. Türkiye’nin dijitalleşmesindeki öncü rolümüzü sürdürüyor, kullanıcılarımızın 5G’yi deneyimleyebileceği yeni alanlar oluşturmaya devam ediyoruz.”

TT I·lk 5G Deneyimi

CUMHURBAŞKANLIĞI ÇOCUK ORKESTRASI VE KOROSU, İLK KONSERİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ

Cumhurbaşkanlığı tarafından, Türk Telekom’un ana desteğiyle hayata geçirilen ve ‘Türkiye Yüzyılının ilk orkestra ve korosu’ olan Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda ilk konserini, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Emine Erdoğan ev sahipliğinde düzenlenen özel gecenin açılış konuşmasını yapan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Fecir Alptekin, orkestra ve koronun kuruluş süreci ve eğitimleriyle ilgili bilgi verdi. Orkestra şefliğini Prof. Burak Tüzün’ün, koro şefliğini ise Hülya Kazan’ın üstlendiği orkestra ve koroda, 8-13 yaş grubundaki çocuklar ilgi ve yeteneklerine göre eğitim aldı. Cumhurbaşkanlığı tarafından kurulan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı iş birliğiyle ve Türk Telekom’un ana desteğiyle hayata geçirilen Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu, geleceğin sanatçılarına ilham olmayı hedefliyor. Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu’nun ilk konserinin anısına özel bir çalışmaya da imza atıldı. Konserin kayıtlarından oluşan sınırlı sayıda bir plak serisi üretildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 105. yıl dönümüne ithafen yalnızca 105 adet basılan bu özel plak serisinin ilk nüshası ise konserin ardından Türk Telekom CEO’su Ümit Önal tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a takdim edildi.

(DHA)

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Türk Telekom 5G
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