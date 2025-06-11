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Türk Telekom'dan internet ücretlerine zam! 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak

Türk Telekom, sabit internet paketleri, hat işlemleri ve statik IP ücretlerine yüzde 10-27 arasında zam yapılacağını duyurdu. Zamlı tarifeler 1 Temmuz 2025 itibarıyla geçerli olacak.

Türk Telekom'dan internet ücretlerine zam! 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak

Türk Telekom, sabit internet hizmetlerinde 1 Temmuz 2025 itibarıyla zamlı tarifeye geçiyor. ADSL, VDSL ve Fiber internet kullanıcılarını kapsayan zamlarla birlikte, limitsiz paket fiyatları ortalama yüzde 20 artacak.

1000 MBPS TARİFEDE ARTIŞ YÜZDE 10

Ekonomim'in haberine göre, düşük hız paketlerinde ise zam oranları yüzde 27’ye kadar çıkarken, 1000 Mbps tarifede artış yüzde 10 seviyesinde kalacak.

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Taahhütlü ve taahhütsüz paketlerde fiyatlar yükselirken, mevcut taahhüt süresi devam eden müşterilerin ücretlerinde değişiklik olmayacak. Ancak taahhüt yenilemek isteyenler zamlı fiyatlardan etkilenirken, taahhüt bitmeden aboneliğini sonlandıranlara zamlı fiyatlar üzerinden cayma bedeli uygulanacak.

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Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
internet Türk Telekom
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