TURKA detayları açıkladı: Araç muayenesinde yeni dönem başlayacak!

Araç muayenesinde 2027 itibarıyla Turka dönemi başlıyor. 1.7 milyar dolarlık ihaleyi kazanan MOI Ortak Girişim Grubu, 2027'de araç muayenesi hizmeti vermeye başlayacak. Turka Araç Muayene İcra Kurulu Üyesi Serhan Salman, araç muayenesinde yeni bir dönemin başlayacağını açıklayarak, muayene süresinin kısalabileceğini kaydetti. Salman, 11 motosiklet muayene istasyonu açacaklarını da sözlerine ekledi.

Ezgi Sivritepe

2027-2047 döneminin araç muayenesini Turka yapacak. 2027 için hazırlıklara başlayan Turka, araç muayenesi ile ilgili projeler de hazırlamaya başladı. Konu ile ilgili detayları ise Turka Araç Muayene İcra Kurulu Üyesi Serhan Salman HT Spor canlı yayınında verdi.

TURKA detayları açıkladı: Araç muayenesinde yeni dönem başlayacak! 1

ARAÇ MUAYENESİNDE YENİ DÖNEM

Salman, yeni istasyonlar kurmak için çalışmalarını hızlandırdıklarını vurguladı. 15 Ağustos 2027 tarihinde 249 istasyon ile muayene hizmetlerine başlayacaklarını kaydeden Salman, sözlerini şu şekilde devam ettirdi:

"2026 yılında İstanbul Arnavutköy'de bir demo istasyon açacağız. Bu istasyonda süreçlerimizi test etmeyi hedefliyoruz. İlerleyen yıllarda ülke genelindeki istasyon sayımızı ihtiyaca göre artırabiliriz. Hizmetleri nasıl optimize edebileceğimize bakıyoruz. Bunu yaptığımız zaman araçları muayeneden daha hızlı çıkartabiliriz"

TURKA detayları açıkladı: Araç muayenesinde yeni dönem başlayacak! 2

YENİ İSTASYONLAR AÇILACAK!

Araç muayene süreci için mobil uygulama tasarladıklarını kaydeden Salman, "Bu kapsamda, araç sahipleri araçlarını muayene süresince kameralardan da izleyebilecek. Muayene istasyonlarında yeni dinlenme alanları yapmak da hedeflerimiz arasında" cümlelerini kurdu.

TURKA detayları açıkladı: Araç muayenesinde yeni dönem başlayacak! 3

Motosiklere özel 11 tane muayene açacaklarını belirten Salman, ağır ticari araçlar için de ayrı muayene istasyonları açmayı planladıklarını vurguladı.

TURKA detayları açıkladı: Araç muayenesinde yeni dönem başlayacak! 4

Programda verilen bilgiye göre, Turka ilk etapta 4 bin 500 kişiyi istihdam edecek. Kadın çalışanlara ise öncelik verilecek. Salman, "İmkanlar olursa tamamen kadın çalışanlardan oluşan istasyonlar hayata geçirme hedefimiz de var" dedi.

