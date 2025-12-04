TURKA detayları açıkladı: Araç muayenesinde yeni dönem başlayacak!

2027-2047 döneminin araç muayenesini Turka yapacak. 2027 için hazırlıklara başlayan Turka, araç muayenesi ile ilgili projeler de hazırlamaya başladı. Konu ile ilgili detayları ise Turka Araç Muayene İcra Kurulu Üyesi Serhan Salman HT Spor canlı yayınında verdi.

ARAÇ MUAYENESİNDE YENİ DÖNEM

Salman, yeni istasyonlar kurmak için çalışmalarını hızlandırdıklarını vurguladı. 15 Ağustos 2027 tarihinde 249 istasyon ile muayene hizmetlerine başlayacaklarını kaydeden Salman, sözlerini şu şekilde devam ettirdi:

"2026 yılında İstanbul Arnavutköy'de bir demo istasyon açacağız. Bu istasyonda süreçlerimizi test etmeyi hedefliyoruz. İlerleyen yıllarda ülke genelindeki istasyon sayımızı ihtiyaca göre artırabiliriz. Hizmetleri nasıl optimize edebileceğimize bakıyoruz. Bunu yaptığımız zaman araçları muayeneden daha hızlı çıkartabiliriz"

YENİ İSTASYONLAR AÇILACAK!

Araç muayene süreci için mobil uygulama tasarladıklarını kaydeden Salman, "Bu kapsamda, araç sahipleri araçlarını muayene süresince kameralardan da izleyebilecek. Muayene istasyonlarında yeni dinlenme alanları yapmak da hedeflerimiz arasında" cümlelerini kurdu.

Motosiklere özel 11 tane muayene açacaklarını belirten Salman, ağır ticari araçlar için de ayrı muayene istasyonları açmayı planladıklarını vurguladı.

Programda verilen bilgiye göre, Turka ilk etapta 4 bin 500 kişiyi istihdam edecek. Kadın çalışanlara ise öncelik verilecek. Salman, "İmkanlar olursa tamamen kadın çalışanlardan oluşan istasyonlar hayata geçirme hedefimiz de var" dedi.