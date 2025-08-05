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Turkcell'den 538,7 milyon dolarlık satış! O hisselerin tamamı devredildi

Turkcell, şirketin bağlı ortaklıklarından Lifecell LLC, LLC Global Bilgi ve LLC Ukrtower hisselerinin tamamının, tüm hak ve borçları ile birlikte DVL Telecom'a 538,7 milyon dolara satıldığını bildirdi.

Turkcell'den 538,7 milyon dolarlık satış! O hisselerin tamamı devredildi

Turkcell, DVL Telecom'a yapılan satışın bedelini KAP'a bildirdi! Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamasında, şirketin bağlı ortaklıklarından Lifecell LLC, LLC Global Bilgi ve LLC Ukrtower hisselerinin tamamının, tüm hak ve borçları ile birlikte DVL Telecom'a (NJJ Holding grup şirketi) devredildiğinin kamuoyuyla paylaşıldığı hatırlatıldı.

Turkcell den 538,7 milyon dolarlık satış! O hisselerin tamamı devredildi 1

"NİHAİ SATIŞ BEDELİ 538,7 MİLYON DOLAR"

Açıklamada, "Kapanış tarihi itibarıyla hazırlanan finansallar çerçevesinde, nakit ve borçlar dahil olmak üzere yapılan uyarlamalar sonucunda nihai satış bedeli 538,7 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir." denildi. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Turkcell satış
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