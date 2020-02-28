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Türkiye 2019'da yüzde 0,9 büyüdü

EKONOMİ HABERLERİ  | 28.02.2020 09:54 | Son Güncelleme

Türkiye ekonomisi 2019'da yüzde 0,9, geçen yılın son çeyreğinde yüzde 6 büyüdü.

Türkiye 2019'da yüzde 0,9 büyüdü

Türkiye, son çeyrekte yüzde 6 büyüdü. Ekonomistler, Türkiye ekonomisinin, kredi büyümesinin desteklediği iç talebin etkisiyle son çeyrekte yüzde 5 büyümeye geçmesini bekleniyordu. 2019 GSYH büyümesi ise yüzde 0.9 oldu. 2019 yılı büyüme beklentisi yüzde 0,6 düzeyindeydi.

Üretim yöntemine göre cari fiyatlarla GSYH, 2019 yılında bir önceki yıla göre yüzde 14,9 artarak 4 trilyon 280 milyar 381 milyon TL oldu.

2019 yılında kişi başına GSYH cari fiyatlarla 51 bin 834 TL, ABD doları cinsinden 9 bin 127 olarak hesaplandı.

GSYH dördüncü çeyrekte yüzde 6,0 arttı

GSYH dördüncü çeyrek ilk tahmini; zincirlenmiş hacim endeksi olarak, 2019 yılının dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 6 arttı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,9 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, 2019 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 6 arttı.

Üretim yöntemiyle Gayrisafi Yurt İçi Hasıla tahmini, 2019 yılının dördüncü çeyreğinde cari fiyatlarla bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 17,0 artarak 1 trilyon 189 milyar 855 milyon TL oldu. GSYH'nin dördüncü çeyrek değeri cari fiyatlarla ABD doları bazında 205 milyar 692 milyon olarak gerçekleşti.

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), GSYH verileri,

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