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Türkiye 2023'te rekor tazeledi! Yıllıklandırılmış mal ihracatı 253,3 milyar dolara yükseldi

29.12.2023 09:00 | Son Güncelleme:
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Türkiye 2023'ün ilk 9 ayı sonunda rekor yeniledi. Yıllıklandırılmış mal ihracatının yükselmesiyle küresel ihracattan alınan yüzde 1,06 pay yeni rekoru beraberinde getirdi.

Türkiye 2023'te rekor tazeledi! Yıllıklandırılmış mal ihracatı 253,3 milyar dolara yükseldi

Yılın ihracat rekorunu Ticaret Bakanı Ömer Bolat "güzel bir haber" diyerek duyurdu. Dünya Ticaret Örgütü'nün verilerini aktaran Bolat'ın açıklamasına göre ocak-eylül aralığında yıllıklandırılmış mal ihracatı 253,3 milyar dolara yükseldi.

Bakan Bolat'ın paylaşımı şu şekilde:

Güzel bir haberi, halkımız ve ihracatçılar ailemizle paylaşmak istiyoruz. 'Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) tarafından açıklanan son istatistiklere göre, 2023 yılının ilk 9 ayı (Ocak-Eylül) sonunda, yıllıklandırılmış mal ihracatımız 253,3 milyar dolara yükselmiştir. Türkiye küresel ihracattan (toplam 23,9 trilyon dolar) %1,06 pay almış, böylece rekorunu yenilemiştir. 2022 yılı sonunda ülkemiz ihracatının küresel ihracattaki payı %1,02 idi.' İnşallah bu güzel haberlerin devamı temennisiyle."

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