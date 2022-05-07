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Türkiye, AB'ye açtığı davayı kazandı! Kayıplar telafi edilecek: Diğer ülkeler de...

07.05.2022 09:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye’nin Avrupa’daki davası haklı bulundu. Çelik önlemleri ile ilgili Avrupa Birliği’ne açılan dava sonuçlanırken, bu önlemden etkilenen başta Türkiye olmak üzere birçok çelik ihracatçısı ülke, kararın eksiksiz uygulanması ile AB pazarındaki kayıplarını telafi etmeye başlayabilecek.

Türkiye, AB'ye açtığı davayı kazandı! Kayıplar telafi edilecek: Diğer ülkeler de...

Çelik önlemleriyle ilgili Avrupa Birliği’ne karşı açılan davada yeni bir gelişme yaşandı. Ticaret Bakanlığı davanın seyrine ilişkin yaptığı açıklamada Türkiye’nin lehine bir karar alınarak haklı bulunduklarını belirtti.

Konuya ilişkin bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Çelik önlemleriyle ilgili olarak AB’ye karşı Dünya Ticaret Örgütü’nde açılan dava, Türkiye lehine sonuçlandı. Bağlayıcı olan panel kararı, Dünya Ticaret Örgütü'nde onaylayacak. Karar, Türkiye'nin başarısıdır. Ticaret Bakanlığı, ihracatçımızın maruz kaldığı haksız uygulamalara karşı mücadeleye devam edecektir” ifadeleri kullanıldı.

Ticaret Bakanlığı'nca Türkiye'nin Dünya Ticaret Örgütü'nde (DTÖ) başlattığı davada, Avrupa Birliği'nin (AB) çelik ürünlerinde 2018 yılında uygulamaya başladığı korunma önlemlerinin uluslararası ticaret kurallarına aykırı olduğuna hükmedildiği belirtildi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, AB çelik ürünlerinde 2018 yılında uygulamaya başladığı korunma önlemlerine karşı Türkiye'nin DTÖ'de başlattığı davada kurulan panelin, AB’nin uygulamakta olduğu önlemlerin uluslararası ticaret kurallarına aykırı olduğuna hükmettiği belirtildi.

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"ÜLKEMİZ AÇISINDAN ÖNEMLİ BİR BAŞARI"

29 Nisan 2022 tarihinde tüm DTÖ üyeleriyle paylaşılan panel raporunda AB’nin, önlemlerini Korunma Önlemleri Anlaşması’na uyumlu hale getirmesi gerektiğine hükmedildiği kaydedilerek, "Bu karar sonrası Türkiye, korumacı ve uluslararası kurallara aykırı uygulamaların arttığı bir dönemde kurucu üyesi olduğu DTÖ’nün mekanizmaları içinde kalarak haklılığını ortaya koymuş ve bir içtihat oluşmasına katkıda bulunmuştur. Dava sonucu, ülkemiz açısından önemli bir başarıdır.
AB tarafından itiraz görmeyen ve temyiz edilmeyen 'panel raporu', önümüzdeki günlerde DTÖ’de Anlaşmazlıkların Halli Organında kabul edilecektir. Kabul edilen rapor, AB açısından kesin ve bağlayıcı olacak olup, önlemden etkilenen başta Türkiye olmak üzere birçok çelik ihracatçısı ülke kararın eksiksiz uygulanması ile AB pazarındaki kayıplarını telafi etmeye başlayabilecektir" şeklinde açıklama yapıldı.

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"AB'NİN ÖNLEMLERİNİ UYUMLAŞTIRMASI GEREKMEKTEDİR"

Dava sonucuna ilişkin, "Dava sonucu; üye ülkelerin, DTÖ anlaşmalarını tam olarak uygulamaması, önlem alırken salt ve keyfi korumacı amaçlarla hareket etmesi ve anlaşmaların esneklik içeren hükümlerini amacı dışında kullanmasının engellenmesi açısından önemli mesajlar içermektedir. Bundan sonraki aşamada, panel kararının eksiksiz uygulanması yönünde DTÖ nezdinde ve AB ile ikili ilişkilerimiz çerçevesinde gerekli takip yapılacaktır. Kararın AB’nin önlemlerini gözden geçireceği temmuz ayından önce çıkmış olması da bu anlamda önemlidir. AB’nin bu karar sonrasında mevcut önlemlerini uyumlaştırması gerekmektedir" denildi.


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