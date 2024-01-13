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Türkiye, Avrupa'nın 3'üncü büyük doğal gaz depolama kapasitesine sahip olacak

13.01.2024 11:37 | Son Güncelleme:
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Türkiye, doğal gaz depolarında yapacağı kapasite artışlarıyla Avrupa'nın 3'üncü büyük kapasitesine sahip olmaya hazırlanıyor. Doğal gaz depolama kapasitesinde hedef yükseltilerek 14,4 milyar metreküplük bir hacme ulaşılması planlanıyor.

Türkiye, Avrupa'nın 3'üncü büyük doğal gaz depolama kapasitesine sahip olacak

Son yıllarda doğal gaz tedarik ve işleme altyapısı konusunda boru hatları, sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tesisleri, denizlerde gaz ve petrol arama filosuna ciddi yatırımlar yapan Türkiye, doğal gaz depolama tesislerinde kapasitelerin artırılması için çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Mevcut durumda Türkiye'nin, 4,6 milyar metreküp kapasiteli Silivri Doğalgaz Depolama Tesisi ve 1,2 milyar metreküplük Tuz Gölü Doğal Gaz Yeraltı Depolama Tesisi olmak üzere iki depolama tesisi doğal gaz altyapısının önemli bileşenlerini oluşturuyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 30 Aralık'ta yaptığı açıklamada Silivri Doğalgaz Depolama Tesisi'ne ilişkin, "Buradaki kapasiteyi 5,6 veya 6 milyar metreküpe yani 1 milyar metreküplük daha ilave kapasite geliştirecek şekilde bir proje üzerinde çalışıyoruz. Önümüzdeki 2-3 yıl içinde tesisin kapasitesini daha da artırmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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5,8 milyar metreküplük gaz depolama kapasitesine sahip tesislerden Tuz Gölü Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesisi'nin kapasitesinin yapılacak genişletme çalışmalarıyla 2028'e kadar 8,8 milyar metreküpe çıkarılması, böylece toplam kapasitenin 14,4 milyar metreküpe ulaşması hedefleniyor.

Avrupa'da ise yaklaşık 100 milyar metreküp doğal gaz depolama kapasitesi bulunuyor. Almanya 24 milyar metreküplük kapasiteyle 1'inci, İtalya ise 16 milyar metreküplük kapasiteyle 2'nci sırada bulunuyor.

Doğal gazın elektrik üretimi ve ısınmada kullanılması sürecinde 40 yıllık tecrübesi bulunan Türkiye, 2028'e kadar tamamlayacağı depo genişletme çalışmalarıyla Avrupa'da 3'üncü büyük kapasiteye sahip olmayı hedefliyor.

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doğal gaz
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