Türkiye, Avrupa'nın en büyük plastik atık çöplüğü haline geldi!

Online PR Servisi B2Press, derlediği verilerle plastik kullanımının bilançosunu ortaya koydu. Yılda 381 milyon ton plastik atık oluşurken, yalnızca yüzde 9’u geri dönüştürülüyor ve her gün yaklaşık 8 milyon plastik atık okyanuslara dökülüyor.

Online PR Servisi B2Press’in derlediği verilere göre, dünya genelinde bir yılda oluşan 381 milyon ton plastik atığın yüzde 50’si sadece bir kez kullanılırken, önümüzdeki 20 yıl içinde 1,3 milyar tondan fazla atığın okyanuslara dökülmesi, ardından da karaya vurması bekleniyor.

Greenpeace’in son yayınladığı raporda da belirtildiği gibi, Türkiye bazı ülkelerin plastik atık ihracatını yasaklamasının üstüne, Avrupa’da oluşan atıkların yeni ev sahibi olarak öne çıkıyor. Eurostat verilerine göre 2020’de Türkiye'ye 659 bin 960 ton plastik atık gelirken, son bir yılda bu sayının yüzde 13 arttığı görülüyor. Plastik atık ithalatında 13,7 milyon ton ile Türkiye zirvede yer alırken, ikinci sırada 2,9 milyon tonla Hindistan geliyor.

Çevre örgütü Greenpeace tarafından yayımlanan yeni bir rapora göre, geçen yıl İngiltere'deki plastik atıkların yaklaşık yüzde 40'ı Türkiye'ye ihraç edildi ve yasa dışı yollarla toplanıp yakıldı.