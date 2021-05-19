FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Türkiye, Avrupa'nın en büyük plastik atık çöplüğü haline geldi!

Türkiye, Avrupa'nın en büyük plastik atık çöplüğü haline geldi!

19.05.2021 08:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pandemiyle plastik kullanımı hızla artarken, tüm canlıların hayatı olumsuz etkileniyor. Greenpeace'in yayınladığı rapora göre Türkiye, Avrupa'nın en büyük plastik atık çöplüğü haline geldi ve plastik atıkların doğada yarattığı tahribat tartışma konusu oldu.

Türkiye, Avrupa'nın en büyük plastik atık çöplüğü haline geldi!

Online PR Servisi B2Press, derlediği verilerle plastik kullanımının bilançosunu ortaya koydu. Yılda 381 milyon ton plastik atık oluşurken, yalnızca yüzde 9’u geri dönüştürülüyor ve her gün yaklaşık 8 milyon plastik atık okyanuslara dökülüyor.

Online PR Servisi B2Press’in derlediği verilere göre, dünya genelinde bir yılda oluşan 381 milyon ton plastik atığın yüzde 50’si sadece bir kez kullanılırken, önümüzdeki 20 yıl içinde 1,3 milyar tondan fazla atığın okyanuslara dökülmesi, ardından da karaya vurması bekleniyor.

Greenpeace’in son yayınladığı raporda da belirtildiği gibi, Türkiye bazı ülkelerin plastik atık ihracatını yasaklamasının üstüne, Avrupa’da oluşan atıkların yeni ev sahibi olarak öne çıkıyor. Eurostat verilerine göre 2020’de Türkiye'ye 659 bin 960 ton plastik atık gelirken, son bir yılda bu sayının yüzde 13 arttığı görülüyor. Plastik atık ithalatında 13,7 milyon ton ile Türkiye zirvede yer alırken, ikinci sırada 2,9 milyon tonla Hindistan geliyor.

Çevre örgütü Greenpeace tarafından yayımlanan yeni bir rapora göre, geçen yıl İngiltere'deki plastik atıkların yaklaşık yüzde 40'ı Türkiye'ye ihraç edildi ve yasa dışı yollarla toplanıp yakıldı.

Raporda İngiltere'nin 2020 yılında Türkiye'ye ihraç ettiği plastik atıkların 210 bin ton civarında olduğu söylenirken araştırmacılar, atıkların Türkiye'de geri dönüştürülmek yerine, bir kısmının yollara, tarlalara ve su kaynaklarına atıldığını ve buralarda yakıldığını tespit etti.

GÜNDE 8 MİLYON PLASTİK ATIK OKYANUSLARA GİDİYOR

Dünyadaki suyun yüzde 97’sine karşılık gelen ve milyonlarca canlı türünün yaşam alanı olan okyanuslar hızla kirleniyor. Derlenen verilere göre her gün 8 milyon plastik parçanın, yılda ise yaklaşık 12,7 milyon ton plastik atığın okyanuslara dökülmesiyle, deniz yaşamı ve ekosisteme verilen zarar telafi edilemez hale geliyor.

Plastik atıkların yüzde 79'u çöp sahalarına veya okyanuslara gönderilirken, yalnızca yüzde 9'u geri dönüştürülüyor, kalanı yakılarak imha ediliyor. Geri dönüştürülemeyen atıklar ise doğaya ve tüm canlılara zarar veriyor. Avlanan her 3 balıktan birinde plastiğe rastlanırken; incelenen deniz kaplumbağalarının yüzde 100'ünün, balinaların yüzde 59'unun, fokların yüzde 36'sının ve deniz kuşlarının yüzde 40'ının plastik atıklardan etkilendiği görülüyor. Her yıl 1 milyondan fazla deniz kuşu ve 100 bin deniz memelisi okyanusa atılan plastik atıklar sebebiyle yaşamını yitiriyor.

DÜNYA’YI EN ÇOK KİRLETEN ÜLKE ÇİN

Online PR servisinin incelediği verilere göre dünyayı en çok kirleten ülkeler de belirlendi. Plastik atık ithalatının 2004’ten bu yana 196 kat arttığı görülürken, dünya çapında en çok plastik malzeme üreten Çin, küresel üretimin dörtte birinden fazlasını temsil ediyor. Çin’i Endonezya, Filipinler, Vietnam, Sri Lanka ve Mısır takip ederken, listenin başındaki bu 5 ülkenin tüm okyanuslardaki plastik kirliliğinin yüzde 60’ından sorumlu olduğu dikkat çekiyor.

Kaynak: DHA

KDV ve ÖTV’siz akaryakıt desteği mi geliyor? TESK Başkanı Erdoğan'la görüşme talep etti!KDV ve ÖTV’siz akaryakıt desteği mi geliyor? TESK Başkanı Erdoğan'la görüşme talep etti!


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERAcun'dan alkış toplayan jest!Acun'dan alkış toplayan jest!
KDV ve ÖTV’siz akaryakıt desteği mi geliyor?KDV ve ÖTV’siz akaryakıt desteği mi geliyor?
Anahtar Kelimeler:
Türkiye
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
Ingiltere bize para verip çöplerini gönderiyor.sokakta dolaşan suriyeli çöp toplayicilarina benzedik

En Çok Okunan Haberler

8'inci Ana Jet Üs Komutanlığı'na saldırı girişimi

8'inci Ana Jet Üs Komutanlığı'na saldırı girişimi

Sedat Peker'le fotoğrafı olan ünlüler! Hepsi silme telaşında

Sedat Peker'le fotoğrafı olan ünlüler! Hepsi silme telaşında

İŞKUR 9 ay boyunca maaş ödeyecek

İŞKUR 9 ay boyunca maaş ödeyecek

Altın uzmanı açıkladı: Gram altın önce 450 lira sonra 600 lira olabilir!

Altın uzmanı açıkladı: Gram altın önce 450 lira sonra 600 lira olabilir!

Mirası 70 milyon liraya satıyor!

Mirası 70 milyon liraya satıyor!

Elon Musk'ın serveti eridi!

Elon Musk'ın serveti eridi!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Demirtaş'tan çarpıcı Elon Musk uyarısı

Demirtaş'tan çarpıcı Elon Musk uyarısı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Kira fiyatları yüzde 70 arttı! Boş ev kalmadı

Kira fiyatları yüzde 70 arttı! Boş ev kalmadı

Elon Musk etkisi sürüyor! Kritik seviyenin de altına düştü

Elon Musk etkisi sürüyor! Kritik seviyenin de altına düştü

Hobi amaçlı kurdu, şimdi talebe yetişemiyor

Hobi amaçlı kurdu, şimdi talebe yetişemiyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.