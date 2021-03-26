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Türkiye Bankalar Birliği: "Hüseyin Aydın, yönetim kurulu başkanlığı görevini tamamlamıştır"

EKONOMİ HABERLERİ  | 26.03.2021 10:24 | Son Güncelleme

Türkiye Bankalar Birliği'nden Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aydın'a ilişkin açıklama geldi. Açıklamada, Aydın'ın 26 Mart 2021 tarihinde Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü görevini devrettiği için, Türkiye Bankalar Birliği'ndeki görevinin de tamamlandığı belirtildi.

Türkiye Bankalar Birliği: "Hüseyin Aydın, yönetim kurulu başkanlığı görevini tamamlamıştır"

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), Hüseyin Aydın'ın Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü görevini devretmesi dolayısıyla, TBB Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinin de tamamlandığını bildirdi.

HÜSEYİN AYDIN GÖREVİ DEVRETTİ

Birlikten yapılan açıklamada, Hüseyin Aydın'ın, Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü görevini 26 Mart'ta devrettiği, bu kapsamda TBB Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinin de tamamlandığı aktarıldı.

TBB Statüsü'ne göre yönetim kurulu başkanının, yönetim kurulu üyesi genel müdürler arasından ismen seçildiği vurgulanan açıklamada, "Birlik Başkanlığını 20 Nisan 2011'den itibaren sürdüren Hüseyin Aydın'a Türkiye ekonomisine, bankacılık sektörüne ve Birlik çalışmalarına sağladığı değerli katkılar; zor dönemlerde Birliği temsil ederken gösterdiği kapsayıcı, yapıcı, özverili, iletişime açık, çözüm odaklı yaklaşımı nedeniyle teşekkür eder, esenlikler dileriz." ifadeleri kullanıldı.

(AA)

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Eğer devretti diyorsanız kime devrettiğini yazmalısınız ! Eğer kime devrettiği belli değilse ona bıraktı denir.
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