Türkiye'de 400'den fazla şubesi bulunuyordu: Tatlı devi iflas etti

Türkiye genelinde 400’ün üzerinde şubesi bulunan Ekleristan için iflas kararı verildi.

TASFİYE SÜRECİ RESMEN BAŞLADI!

Bursa merkezli faaliyet gösteren ve Türkiye genelinde 400’den fazla satış noktası bulunan ünlü tatlı markası Ekleristan ile bağlı bulunduğu iki şirket hakkında mahkeme tarafından iflas kararı verildi. Konkordato başvurusu reddedilen şirketlerin tasfiye süreci resmen başladı.

Bursa Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne kayıtlı üç ayrı şirket için yürütülen hukuk süreci neticelendi.

Mahkeme; Ekleristan Gıda Sanayi Ticaret Anonim Şirketi, Cevizden Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ve Snowland Taşımacılık Oto Kiralama Gıda İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin sunduğu konkordato projelerini yeterli bulmayarak talepleri reddetti.

TİCARET SİCİLİNE TESCİL EDİLDİ

Karar, Ticaret Sicil Gazetesi’nde resen yayımlanarak konkordato mühletinin reddi tescil edildi. Bu gelişmeyle birlikte şirketlerin faaliyetleri resmen sona ermiş oldu.