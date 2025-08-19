FİNANS

Türkiye'de 50 ilin ihracatı ocak-temmuz döneminde arttı

Türkiye'de ocak-temmuz döneminde 23 ilin ihracatı 1 milyar doların üzerine çıktı, 50 ilde ihracat artışı gerçekleşti.

Ticaret Bakanlığı, temmuz ayına ilişkin faaliyet illerine göre ihracat verilerini açıkladı.

Buna göre İstanbul, geçen ay 5 milyar 835 milyon dolarla en fazla ihracat yapan il oldu. Kentin ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16,6 arttı.

İstanbul'u, 3 milyar 258 milyon dolar ve yüzde 20,5 artışla Kocaeli, 2 milyar 13 milyon dolar ve yüzde 8 artışla İzmir takip etti.

Kıymetli veya yarı kıymetli taşlar faslı, 960 milyon 912 bin dolarla İstanbul'un ihracatında ilk sırada yer aldı. Bu faslı, 715 milyon 471 bin dolarla inorganik kimyasallar, kıymetli metal, radyoaktif elementler ve 496 milyon 709 bin dolarla örme giyim eşyası ve aksesuar izledi.

Kocaeli'de motorlu kara taşıtları 1 milyar 304 milyon 606 bin dolarla en fazla dış satım gerçekleştirilen sektör oldu. Bu faslın ardından 264 milyon 509 bin dolarla elektrikli makine ve cihazlar, 231 milyon 547 bin dolarla mineral yakıtlar, mineral yağlar geldi.

İzmir'in ihracatında mineral yakıtlar, mineral yağlar 459 milyon 957 bin dolarla ilk sırada yer aldı. Söz konusu faslı, 190 milyon 263 bin dolarla demir ve çelik, 186 milyon 560 bin dolarla kazanlar, makineler takip etti.

İLK ÜÇ İLİN EN FAZLA İHRACAT YAPTIĞI ÜLKELER

İstanbul'un ihracatında 1 milyar 94 milyon 886 bin dolarla Birleşik Arap Emirlikleri ilk sırada yer aldı. Bu ülkeyi 345 milyon 704 bin dolarla Almanya, 340 milyon 307 bin dolarla ABD izledi.

Kocaeli, en fazla ihracatı 351 milyon 158 bin dolarla Almanya'ya yaptı. Bu ülkenin ardından 315 milyon 255 bin dolarla İngiltere ve 183 milyon 161 bin dolarla İtalya sıralandı.

İzmir'in en fazla ihracat yaptığı ülke 181 milyon 973 bin dolarla Almanya oldu. Bu ülkeyi 136 milyon 954 bin dolarla İspanya ve 128 milyon 863 bin dolarla ABD takip etti.

Buna göre, ocak-temmuz döneminde 23 il 1 milyar doların üzerinde ihracat yaptı, 50 il de ihracatını artırdı. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

