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Türkiye de aralarında! Rusya'dan döviz kararı: İzin verildi

21.09.2023 11:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rus hükümeti, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu "dost ve tarafsız" 30 ülkeden yatırımcılara Rusya'daki döviz piyasasında işlem yapma izni verdi.

Türkiye de aralarında! Rusya'dan döviz kararı: İzin verildi

Rusya, "dost ve tarafsız" ülke yatırımcılarına döviz piyasasında işlem izni verdi

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin tarafından imzalanan karara göre, Rus döviz piyasasında hangi ülkelerden yatırımcıların işlem yapabileceği onaylandı.

Buna göre, listede Rusya'nın "dost ve tarafsız" şeklinde tanımladığı 30 ülke bulunurken, onaylanan ülkeler arasında Türkiye'nin yanı sıra Çin ve Hindistan da yer alıyor.

Onaylanan kararla söz konusu ülkelerden bankalar, aracı kurum ve şahıslar, Rus döviz piyasasında işlem yapabilecek.

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Rusya

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