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Türkiye’de bir ilk! FSRU gemisi Ertuğrul Gazi'nin açılışı yapılıyor

25.06.2021 15:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde demirli olan Türkiye’nin ilk yüzer LNG depolama ve gazlaştırma gemisi ’Ertuğrul Gazi’, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı törenle bugün faaliyete geçiyor.

Türkiye’de bir ilk! FSRU gemisi Ertuğrul Gazi'nin açılışı yapılıyor

Türkiye’nin ilk yüzer depolama ve gazlaştırma ünitesi (FSRU) olma özelliği taşıyan Ertuğrul Gazi gemisi, Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ’ye (BOTAŞ) ait Hatay Dörtyol Terminali’nde devreye alınacak.

GÜNLÜK DOĞAL GAZ KAPASİTESİNİN YÜZDE 8'İNİ KARŞILAYACAK

BOTAŞ’ın işleteceği ilk FSRU tesisi olacak Ertuğrul Gazi gemisi, günlük 28 milyon metreküp gazlaştırma kapasitesiyle Türkiye’de sisteme verilebilen günlük doğal gaz kapasitesinin yüzde 8,2’sini karşılayabilecek.

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Nisan’da Hatay’a ulaşan geminin toplam doğal gaz depolama kapasitesi ise 108 milyon standart metreküp seviyesinde bulunuyor. Uzunluğu 295, genişliği 46, yüksekliği 63 metre olan Ertuğrul Gazi’nin Türkiye’nin enerji arz güvenliğine önemli katkı sağlaması hedefleniyor.

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Türkiye’deki diğer FSRU ve depolama yatırımları FSRU’lar, boru hatlarına bağlı kalmadan farklı kaynak ülke ve spot piyasalardan doğal gaz tedarik edilmesini sağlıyor.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Hatay Ertuğrul Gazi Recep Tayyip Erdoğan
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