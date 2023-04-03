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Türkiye’de de tartışmalara konu oluyordu! Dünyada bir ilk: Paris’te scooter kiralamak yasaklandı

03.04.2023 14:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Paris, dünyada kiralık scooter’ların kullanımını yasaklayan ilk şehir oldu. Elektrikli scooter kiralama hizmetinin devam edip etmemesi için yapılan referandumda yüzde 89,3 ‘hayır’ çıkarken, kararın 1 Eylül’den itibaren geçerli olacağı belirtildi.

Türkiye’de de tartışmalara konu oluyordu! Dünyada bir ilk: Paris’te scooter kiralamak yasaklandı

Fransa'nın başkenti Paris'te, elektrikli scooter kiralama hizmetinin devam edip etmemesi için yapılan referandumda yüzde 89,3 "hayır" çıktı. Parisliler, kentte yaklaşık 200 noktada kurulan sandıklarda, yerel saatle 09.00-19.00'da elektrikli scooter kiralama hizmetine "evet" veya "hayır" demek için oy kullanmaya gitti.

Belediyenin girişimiyle yapılan ve kent sakinlerinin yüzde 8'inin katıldığı referandumda yüzde 89,3 "hayır" çıktı. Böylelikle "Avrupa'da elektrikli scooter kiralama hizmetinin yasaklandığı ilk şehir" Paris oldu.

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1 EYLÜL'E KADAR YASAK UYGULAMAYA KONULACAK

Belediye Başkanı Anne Hidalgo, Twitter'dan yaptığı açıklamada, 100 binden fazla kişinin oy kullandığını belirterek "Bu, yerel demokrasi için büyük bir zaferdir." ifadesini kullandı. Hidalgo, yasağın 1 Eylül'e kadar yürürlüğe gireceği bilgisini paylaştı.

HER AY YAKLAŞIK 400 BİN KULLANICI ETKİLENECEK

Paris'te elektrikli scooter kiralama hizmeti veren Dott, Lime ve Tier Mobility şirketleri, katılımın az olması nedeniyle referandumu eleştirerek temsiliyet oranının kapsayıcı olmadığını açıkladı. Şirketler, yasaktan her ay yaklaşık 400 bin kullanıcının etkileneceğini savundu.

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YAYA GEÇİŞLERİNİ ENGELLEDİĞİ İÇİN TEPKİ GÖSTERİLİYORDU

Fransa'da yılda 2,5 milyon kişi, elektrikli scooter hizmetinden yararlansa da scooter, caddelere bırakıldığı ve yaya geçişlerini engellediği gerekçesiyle tepki çekiyordu. Daha çok gençlerin ve turistlerin tercih ettiği elektrikli scooter’lar kazalara da karışıyordu. Kentte scooter’ların yanı sıra bisiklet, günlük hayatta en çok tercih edilen iki tekerlekli ulaşım aracı olarak öne çıkıyor.


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Anahtar Kelimeler:
elektrikli scooter

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