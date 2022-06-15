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Türkiye’de ilk kez yapıldı! Düşük ayarlı altınlar için harekete geçildi! 'Satışını yasakladık'

15.06.2022 11:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır Sarraflar ve Kuyumcular Odası Başkanı Mehmet Yüksel, Türkiye’de bir ilke imza attı. Piyasadaki düşük ayarlı altınların önüne geçmek için Darphane Genel Müdürlüğünün bastığı altınları piyasa sürdü, ayarı düşük olanları makasla doğradı. Satışını oda olarak kesinlikle yasakladıklarını belirterek, piyasadan temizlenmesi için 3 aylık bir proje çalışması başlattı.

Türkiye’de ilk kez yapıldı! Düşük ayarlı altınlar için harekete geçildi! 'Satışını yasakladık'

Diyarbakır Sarraflar ve Kuyumcular Odası (DİKO) Başkanı Mehmet Yüksel ve yönetimi, Türkiye’de bir ilke imza attı. Yüksel, piyasada olan düşük ayarlı, merdiven altı üretim diye tabir edilen altınların piyasadan temizlenmesi için 3 aylık bir proje çalışması başlattı. İl Emniyet Müdürlüğü, mali şube, belediye ve birçok kurumla çalışmayı yürüten Yüksel, pürüzleri giderdikten sonra Darphane Genel Müdürlüğü tarafından basılan altınları günlük 70 kilo olmak üzere odada ambalajladıktan sonra kentteki esnafa dağıttı. Başkan Yüksel, piyasanın temizlenmesi adına zararları olsa bile sancılı süreci hep birlikte atlatmaya kararlı olduklarının mesajını verdi.

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“BU İŞTEN YÖNETİCİLER OLARAK SORUMLUYUZ”

Başkan Yüksel, kentte düşük ayarlı ürünlerin alım-satımının yapıldığını ve bunun nereden geldiğini, nasıl olduğunu hiç kimsenin tespit edemediğini söyledi. Yüksel, “Bizler proje yaptık ve projenin zeminini oluşturduk. Üç aylık bir çalışma sonucu bugün uyguladık. Güzel bir şekilde de yürürlüğe girdi. Bütün esnafımızla aklıselim davranarak faaliyete girdi. Düşük ayarlı ürünlerin önüne geçmek için İl Emniyet Müdürümüz, Valimiz ve Mali Şube Müdürümüz, bütün kurum müdürlerimiz ve belediye başkanlarımızla bir araya geldik. Diyarbakır’ın imajını bozmaya kimsenin hakkı yok. Yöneticiler olarak sorumluyuz bu işten. Maddi ve manevi olarak bunun hesabını vereceğiz ileride. Bu aslında tek Diyarbakır’ın sorunu değil; bu, Türkiye’nin sorunudur. Devlet olarak burada zarar ediyoruz. Merdiven altı, devletin kontrolünde olmayan baskılar var. Bu aynı zamanda ayar, milim kaçırılıyor” dedi.

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“ŞU AN YAPTIĞIMIZ TÜRKİYE’DE BİR İLK”

Şimdiye kadar kimsenin çözüm bulamadığını ileri süren Yüksel, sözlerini şöyle sürdürdü:

“İnşallah biz bunu başaracağız. Kapalıçarşı esnafımızı ziyaret edeceğiz. Artık herkese bir makas vereceğiz ve şu an dönen malları alacaklar. Satışını oda olarak kesinlikle yasakladık. Bunu alıp kesecekler hurdaya. Aynı zamanda bu darphane ürünleri barkod olarak jelatin sistemine geçirdik. Oda, burada darphane ve toptancılar arasında köprü oldu. Darphane Genel Müdürlüğü bu malı bize gönderiyor. Bizler de toptancılarımıza veriyoruz. Oda olarak bu düşük ayarları ürünlerin satışının denetimini yapacağız. Şu an yaptığımız Türkiye’de bir ilk. Sadece darphane kontrolünde çıkan 7/20’lik dediğimiz, şu çeyrektir, şu gördüğümüz de cumhuriyet altınıdır. Bunlar darphaneden geldi, 70 kilo. Hepsi dağıtıldı. Günlük 60-70 kilo altın geliyor Diyarbakır’a ve çevre illere de artık el atacağız. Buradan Darphane Genel Müdürü Abdullah Bey’e çok teşekkür ediyorum. İki sefer bizi ağırladı. İl Emniyet Müdürümüze ve Mali Şube Müdürümüze teşekkür ediyorum. Bizi bu yolda yalnız bırakmadılar.”

Kuyumcu esnafından Mehmet Vedat Altan ise “Bir esnaf olarak, bu sektörde dürüst çalışmayan her adamın kaçacağına inanan bir insan olarak herkes dürüst olmak zorunda ve herkes sağlam çalışmak zorundadır. Sonuna kadar da destekliyorum” şeklinde konuştu.
Yüksel, Kuyumcular Çarşısı’nda esnafı gezerek bilgilendirme broşürü ve alınan düşük ayarlı altınların doğranması için makas dağıttı. (İHA)

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