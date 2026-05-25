Türkiye'de nisanda hidrolik santrallerden elektrik üretimi tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı

Türkiye'de bahar aylarında artan yağışlarla barajların doluluk oranları yükselirken, nisanda hidrolik üretim değeri 11,66 milyar kilovatsaatle tüm zamanların aylık bazda rekorunu kırdı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerine göre, söz konusu ayda toplam elektrik üretimi 28,14 milyar kilovatsaat olarak kayıtlara geçti ve nisanda elektrik üretiminin yüzde 41,4'ü hidroelektrik santrallerinden sağlanmış oldu.

Hidrolikteki bu üretim artışı, yenilenebilir enerjide elektrik üretim rekorunu da tazeledi.

Geçen ay hidroelektrik santrallerinden toplam 11,66 milyar kilovatsaat elektrik üretildi. Yenilenebilir kaynaklı elektrik üretimi 19,85 milyar kilovatsaat, yerli kaynaklı elektrik üretimi de 23,35 milyar kilovatsaat olarak kayıtlara geçti.

Bu dönemde, nisanda yerli kaynaklı elektrik üretiminin payı yüzde 83, yenilenebilir kaynaklı elektrik üretiminin payı ise yüzde 70,5 olarak kaydedildi.

Mart 2025'te 19,46 milyar kilovatsaat ile tüm zamanların en yüksek yenilenebilir kaynaklı elektrik üretimi gerçekleştirilmiş ve toplam elektrik üretiminin 3'te 2'si yenilenebilir kaynaklardan elde edilmişti.

İLK 4 AYLIK VERİLERDE DE EN YÜKSEK DEĞERLER ELDE EDİLDİ

Yılın ilk 4 aylık döneminde de hidrolik kaynaklı elektrik üretim değeri 34,7 milyar kilovatsaat ile tüm zamanların en yüksek hidrolik üretim değerini oluşturdu.

Ayrıca, ilk 4 aylık dönemdeki toplam yerli kaynaklı elektrik üretimi 83,43 milyar kilovatsaat, yenilenebilir kaynaklı elektrik üretimi de 68,41 milyar kilovatsaatle tüm zamanlar içerisindeki benzer dönemlerde miktarsal olarak en yüksek değer olarak kayıtlara geçti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yenilenebilir enerji kurulu gücünde en büyük paya sahip hidroelektrik santralleriyle yerli ve sürdürülebilir bir enerji altyapısı inşa ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Kendi kaynaklarımızdan aldığımız güçle dışa bağımlılığımızı azaltıyor, arz güvenliğimizi sağlıyor, 2053 net sıfır emisyon hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz. Yağışların bereketiyle nisan ayında hidrolikten 11,66 milyar kilovatsaat elektrik üreterek tüm zamanların en yüksek hidrolik kaynaklı üretim seviyesine ulaştık. Ülkemizin toplam elektrik üretiminin yüzde 41,4'ünü sadece suyun gücüyle karşıladık. Böylece yenilenebilir enerjinin toplam üretimimizdeki payını da yüzde 70,5 gibi rekor bir seviyeye taşıdık. Suyumuzu enerjiye, enerjimizi de milletimizin refahına dönüştürmeye devam edeceğiz."
Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

