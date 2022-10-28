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Türkiye'de tadına bile bakılmıyor! Ciddi ekonomik kazancı var

28.10.2022 11:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de tüketimi olmayan, sadece ihracata yönelik avlanan deniz salyangozu Fatsa ilçesindeki fabrikada işlendikten sonra başta Japonya olmak üzere Güney Kore, Çin, Hong Kong ve Tayvan'a gönderiliyor. Mavi suların derinliklerinden çıkarılan deniz salyangozlarının ülkemize çok ciddi ekonomik kazancı var.

Türkiye'de tadına bile bakılmıyor! Ciddi ekonomik kazancı var

Karadeniz'de avlanan deniz salyangozları, Ordu'daki fabrikada kadın işçiler tarafından işlendikten sonra Uzak Doğu ülkelerine ihraç ediliyor.
Fatsa ilçesinde yaklaşık 200 kadının çalıştığı fabrika, mavi suların derinliklerinden çıkarılan deniz salyangozlarını işlemek için satın alıyor.
Teknelerden araçlara yüklenerek fabrikaya getirilen deniz salyangozları, burada hünerli ellerde titizlikle yıkanıp temizleniyor. Paketlenen ürünler, başta Japonya olmak üzere Güney Kore, Çin, Hong Kong ve Tayvan'a ihraç ediliyor.

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"TÜRKİYE'DE DENİZ SALYANGOZU İHRAÇ EDEN 6 FİRMADAN BİRİYİZ"

İşletme sahibi Murat Türkyılmaz, AA muhabirine, deniz salyangozu avcılığının balıkçılar için önemli bir geçim kaynağı olduğunu söyledi.
Bölgede deniz salyangozu avlayan birçok balıkçıyla birlikte çalıştıklarını belirten Türkyılmaz, Ordu açıklarında sezonda yaklaşık 7 bin ton salyangoz avlandığını ifade etti.

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Türkyılmaz, Türkiye'de deniz salyangozu ihraç eden 6 firmadan biri olduklarını dile getirerek, "Arkadaşlarımız balıkçılar tarafından avlanan salyangozları limanlardan alarak fabrikaya getiriyor. Biz de ilk olarak salyangozları haşlıyoruz." dedi.
Kadın işçilerin soğutulan deniz salyangozlarını kabuklarından ayıklayıp titizlikle temizlediklerini anlatan Türkyılmaz, sonrasında ürünlerin paketlenip Uzak Doğu pazarına sunulduğunu söyledi.

Türkyılmaz, deniz salyangozunu özellikle Japonların çok sevdiğini, en fazla ihracatı da bu ülkeye gerçekleştiklerini dile getirdi.

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Türkiye'de deniz salyangozu ihraç eden firma sayısının az olduğunu, Ordu'da ise tek firma olduklarını belirten Türkyılmaz, "Yıllık yaklaşık 7 bin ton kabuklu deniz salyangozunu toplayıp fabrikamızda işleme alıyoruz. Bu ürünün yaklaşık 700 ton etini ise ihraç ediyoruz. Bu sayede ülkemize çok ciddi ekonomik kazanç sağlamış oluyoruz." diye konuştu.

Türkyılmaz, hedeflerinin ihracat yaptıkları ülke sayısını artırmak olduğunu, bu doğrultuda kapasitelerini ve çalışan sayısını sürekli yükselttiklerini kaydetti.

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"DENİZ SALYANGOZU BALIKÇILARIMIZ İÇİN ÖNEMLİ GEÇİM KAPISI OLMUŞ DURUMDA"

Ordu Kumbaşı Balıkçılar Kooperatif Başkanı Şahin Aydemir de bölgede deniz salyangozunun kıyıdan 500 metre ve ötesinde avlandığını söyledi.
Zaman zaman balıktan umduğunu bulamayan balıkçıların deniz salyangozu avlayarak sattıklarını belirten Aydemir, "Son dönemde deniz salyangozu balıkçılarımız için önemli geçim kapısı olmuş durumda." dedi.

Aydemir, bölgede salyangoz avcılığı yapan balıkçı sayısının her geçen gün arttığını ifade etti.

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Fatsa deniz salyangozu

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