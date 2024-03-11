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Türkiye'den 146 ülkeye Türk kahvesi ihraç ediliyor

11.03.2024 15:34
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Türkiye geçen yıl 146 ülkeye 8 bin 652 ton kahve ihraç ederken 57 milyon 491 bin 128 dolar gelir elde etti.

Türkiye'den 146 ülkeye Türk kahvesi ihraç ediliyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlenen bilgiye göre, ülkenin kahve ihracatı son yıllarda artış gösterdi.

Dünyanın dört bir yanına geçen yıl 8 bin 652 ton kahve satışı yapıldı. Söz konusu ihracattan elde edilen gelir 57 milyon 491 bin 128 dolar oldu. Son 5 yılda ise kahve ihracatının yaklaşık 3 katına çıkması dikkati çekti.

2019 yılında kahve ihracatından sağlanan gelir 19 milyon 268 bin 937 milyon dolar seviyesindeydi.

Kahve ihracatından son 5 yılda elde edilen toplam gelir ise 200 milyon 690 bin 415 dolar olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'den ihraç edilen kahvelere en çok talep gösteren ülke Suriye oldu. Bu ülkeye geçen yıl 10 milyon 470 bin 784 dolarlık kahve gönderildi. Suriye'yi 8 milyon 532 bin 753 dolarla Belarus ve 6 milyon 576 bin 522 dolarla Rusya takip etti.

ABD, Hollanda, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Suudi Arabistan ve Birleşik Krallık kahve ihracatının yoğun gerçekleştiği diğer ülkeler oldu. Türk kahveleri 146 ülkede ağız tadı oldu.

Türkiye'nin ithal ettiği kahve tutarı ise geçen yıl 465 milyon 184 bin 209 doları buldu. Brezilya en çok kahve ithal edilen ülke olarak kaydedildi. Söz konusu dönemde bu ülkeden toplam 285 milyon 268 bin 13 dolarlık kahve alındı.

TÜRK KAHVESİNE "MAKİNE" VE "SERVİS MALZEMESİ" DESTEĞİ

Türk Kahvesi Kültürü ve Araştırmaları Derneği Başkan Yardımcısı Osman Serim, Türkiye'nin son yıllarda kahvenin yapılışı ve sunumu konusunda ciddi ilerleme kaydettiğini söyledi.

Türkiye'nin bir kahve üretim merkezi olmadığını belirten Serim, buna rağmen "cezve kahvesi" yöntemine uygun kahve makineleri, markalı işlenmiş kahveler, porselen ve cam servis malzemeleri üretimi ve ihracatının, Türk kahvesinin farklı ülkelerde yaygınlaşmasına katkı sağladığını bildirdi.

Serim, kahve tarımı yapmasa da katma değer ve ciro anlamında öne çıkan ülkelerden İtalya'nın bu konuda Türkiye'ye iyi bir örnek olabileceğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"İtalya örneğinde olduğu gibi, makine ve diğer teknolojik üretimleri geliştirmek önemli. Cezvenin yanı sıra Türk kahvesi yapabilen makine ve ekipmanları geliştirmek, Türkiye'yi katma değerli kahve markalarında ve dünyada popüler 'coffeeshop' zincirleri oluşturmada öne çıkaracaktır."

Hem devlet hem de özel sektörün Türk kahvesi tanıtımını ileri seviyeye taşıması gerektiğini vurgulayan Serim, gelecek yıllarda Türk kahvesinin dünyada daha popüler hale geleceğine, dolayısıyla Türkiye'nin bu sektörde daha öne çıkacağına inandığını sözlerine ekledi.Bu içerik Sinem Eryılmaz tarafından yayına alınmıştır

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