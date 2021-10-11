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Türkiye'den 9 ayda 115 ülkeye 13,2 milyon dolarlık çay ihraç edildi

11.10.2021 12:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye, 2021 yılının ocak-eylül döneminde 115 ülkeye gerçekleştirdiği çay ihracatından 13 milyon 212 bin dolar gelir elde etti.

Türkiye'den 9 ayda 115 ülkeye 13,2 milyon dolarlık çay ihraç edildi

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, yazılı açıklamasında, bu yılın 9 aylık döneminde 3 bin 247 ton çay ihraç edildiğini belirtti.

EN ÇOK ÇAY İHRAÇ EDİLEN ÜLKELER

Çay ihracatından 13 milyon 212 bin 948 dolar gelir elde edildiğini ifade eden Gürdoğan, en çok dış satımın Belçika, Almanya, ABD, Hollanda ve KKTC'ye yapıldığını bildirdi.

Gürdoğan, "Geçen yılın aynı dönemine göre miktar bazında yüzde 10, değer bazında ise yüzde 9 artış sağlanmıştır. Avrupa Birliği ülkelerinde yaşayan 5 milyonu aşkın Türk nüfusunun Türk çayını tercih etmesi nedeniyle en fazla ihracat bu ülkelere gerçekleştirilmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

İhracatta ülke sayısının 115'e ulaşmasının önemli bir gelişme olduğuna dikkati çeken Gürdoğan, şunları kaydetti;

"Ülke çeşitliliğindeki artışa paralel ihraç edilen miktarın daha üst rakamlara ulaşması gerekiyor. Her ülkenin damak tadına ve tüketici tercihlerine uygun ürün üretilmesi ve inovatif ürünlerin geliştirilmesi ile çay ihracatımız daha üst noktalara ulaşabilecektir. Sektörde faaliyet gösteren firmalar bölgemizdeki üniversitelerle iş birliği yaparak inovatif ürünler geliştirebilirler. Birçok ülke çay üreticisi olmamasına rağmen ithal ettiği çayları işleyip ürettiği inovatif ürünlerle dünya piyasalarında söz sahibi olabiliyor." (AA)

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