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Türkiye'den ayçiçeği yağı ihracatında yüzde 20'lik artış

Türkiye'nin ayçiçeği yağı ihracatı yılın ilk yarısında yüzde 20,1 artarak 663,9 milyon dolara ulaştı. En fazla ihracat Cibuti'ye yapıldı.

Türkiye'den ayçiçeği yağı ihracatında yüzde 20'lik artış

Türkiye'nin ayçiçeği yağı ihracatı 2026 yılının ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre önemli bir artış gösterdi. Ocak-haziran döneminde gerçekleştirilen dış satım, değerde yüzde 20,1 yükselerek 663 milyon 938 bin dolara ulaştı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlenen bilgilere göre, yılın ilk 6 ayında Türkiye'den 402 bin 895 ton ayçiçeği yağı ihraç edildi. Sektör, bu ihracattan 663 milyon 938 bin dolar gelir elde ederken, geçen yılın aynı dönemine kıyasla miktar bazında yüzde 8, değer bazında ise yüzde 20,1 büyüme kaydetti.

GÜNEYDOĞU ANADOLU'DAN 302 MİLYON DOLARLIK KATKI

Türkiye'nin ayçiçeği yağı ihracatında önemli bir konuma sahip olan Güneydoğu Anadolu Bölgesi, yılın ilk yarısında 302 milyon 592 bin dolarlık dış satım gerçekleştirdi. Bölgenin ihracatı, 2025'in aynı dönemine göre yüzde 23,1 artış gösterdi.

Ayçiçeği yağı ihracatında en fazla tercih edilen pazar ise Cibuti oldu. Türkiye'nin bu ülkeye yaptığı ihracat, yüzde 26,6 artarak 219 milyon 732 bin dolara yükseldi. Cibuti'nin ardından yüzde 35,6 artışla 75 milyon 879 bin dolarlık ihracat gerçekleştirilen Sudan ve yüzde 26 yükselişle 55 milyon 801 bin dolarlık satış yapılan Libya geldi.

Türkiye den ayçiçeği yağı ihracatında yüzde 20 lik artış 1

SEKTÖRDEN ARZ GÜVENLİĞİ VURGUSU

TİM Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu Başkanı Nihat Uysallı, ayçiçeği yağı üretiminde kritik öneme sahip ham madde tedarikinde Karadeniz Havzası'ndaki gelişmelerin yakından takip edildiğini belirtti. Uysallı, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın oluşturduğu belirsizliklerin devam ettiğini ifade etti.

Orta Doğu'daki gerilimler nedeniyle bazı tüketim gruplarında siparişlerin ertelendiğini veya yavaşladığını aktaran Uysallı, temel gıda ürünlerine yönelik küresel talebin devam ettiğini söyledi.

Türkiye den ayçiçeği yağı ihracatında yüzde 20 lik artış 2

Uysallı, "Gıdaya erişim ve stok güvenliği söz konusu olduğunda ayçiçeği yağı ve makarna gibi temel ihtiyaçlara yönelik küresel talebin hız kesmediğini görüyoruz. Yakın coğrafyamızdaki hassas dengelerin ortasında, gıda arz güvenliğini sağlama misyonumuzla bu talebe yanıt vermek için çalışıyoruz. Yılın ilk yarısında 400 bin tonu aşan ayçiçeği yağı ihracatımız, üstlendiğimiz kritik tedarikçi rolünün en somut göstergesi oldu. Orta Doğu ve Afrika başta olmak üzere geniş ve zorlu bir coğrafyada en büyük pazar paylarına sahip olmamız, Türk gıda sanayinin kriz anlarındaki lojistik ve üretim esnekliğini bir kez daha tescil etti." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye den ayçiçeği yağı ihracatında yüzde 20 lik artış 3

Ayçiçeği yağı üreticisi ve Nizip Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özyurt da özellikle Gaziantep ihracatına önemli katkı sağlayan ayçiçeği yağı sektörünün büyüme potansiyelinin yüksek olduğunu belirtti.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye ayçiçek yağı İhracat
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