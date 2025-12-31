FİNANS

Türkiye'den Çin kararı! Vize kaldırıldı, 2 Ocak'ta başlıyor

Türkiye, 2 Ocak'tan itibaren Çin vatandaşlarına vizeyi kaldırdı.

Türkiye'den Çin kararı! Vize kaldırıldı, 2 Ocak'ta başlıyor

Resmi Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararı’na göre Türkiye, 2 Ocak’tan itibaren Çin Halk Cumhuriyeti vatandaşlarına turistik vize muafiyeti sağlayacak.

Ayrıntılar birazdan...Kaynak: DHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

Çin Türkiye
Sevgilisi olan kadın hakimin elmacık kemiğini kırdı

Orta Doğu'da kazan kaynıyor! Savaşın eşiğine gelindi

Karar verildi! Fenerbahçe seçime gidiyor

Bakanlık onun için devreye girmişti! Fenomen dizide ortaya çıktı

Asgari ücreti bilmişti! Emekli ve memur zammı için net rakam verdi

2026 MTV zam oranı belli oldu! İşte MTV, damga vergisi ve harçlardaki artış

