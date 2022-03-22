FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Türkiye'den dev 'lityum' hamlesi!

Türkiye'den dev 'lityum' hamlesi!

22.03.2022 14:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geleceğin petrolü veya beyaz altını olarak bilinen lityumun önemi gelişen teknolojilerle birlikte artmaya devam ediyor. Uzay araçlarından nükleer santrallere, cep telefonundan elektrikli otomobil bataryasına kadar birçok alanda kullanılan lityumun önemi çok arttı. Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı'na bağlı ASPİLSAN Enerji, Lityum İyon Pil Üretim Tesisi'nde seri üretim aşamasına geldi. Yerli ve milli lityum iyon pil üretim tesisiyle enerji alanında dışa bağımlılığın azalması amaçlanıyor.

Türkiye'den dev 'lityum' hamlesi!

Türkiye de yerli ve milli lityum iyon pil üretim sürecinde önemli aşama kaydetti. Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı'na bağlı ASPİLSAN Enerji, Kayseri'de kurduğu Lityum İyon Pil Üretim Tesisi'nde seri üretim aşamasına geldi. ASPİLSAN Enerji, Cumhurbaşkanlığı proje desteği ile Kayseri'de kurduğu 25 bin metre kare kapalı alana sahip Türkiye'nin ilk lityum iyon pil üretim tesisisin kapılarını ilk kez açtı.

TRT Haber'in haberine göre, Lityum iyon teknolojisine yatırım yapan ülkeler enerji alanında dışa bağımlılığını azaltıyor.

TESİS YILDA 22 MİLYON PİL ÜRETECEK

Lityum iyon silindirik pil üretimi Avrupa'da ilk kez bu kez bu tesiste yapılacak. Yeni tesis 220 megavat saat kapasite ile yılda yaklaşık 22 milyon pil üretecek.

Burada üretilecek piller üstün özellikleri sayesinde Türkiye'yi bu pazarda rekabetçi ülke konumuna getirecek.

Lityum İyon Pil Üretimi Proje Direktörü Nihat Aksüt, yaptığı açıklamada, "Bizim pilimizi ünlü markaların benzer kapasitesindeki pilleriyle kıyasladığınızda daha düşük ısı şartlarında çalışma yeteneğinin olduğunu ve daha yüksek deşarj oranına sahip olduğunu görüyoruz." dedi.

İLK FAZ SERİ ÜRETİME HAZIR

Yerli ve milli lityum iyon piller, savunma sanayi başta olmak üzere telekomünikasyon, robotik sistemler, ev araçları ve enerji depolama sistemleri gibi çok geniş bir alanda kullanılacak. Üstelik bu üretim, yeni tesisin sadece ilk fazını kapsıyor.

Lityum iyon pillerin üretiminde tesisin ikinci faz çalışmaları da başlatıldı. İkinci fazın en önemli kısmını elektrikli otomobiller için pil ve batarya üretimi oluşturuyor. İkinci faz tamamlandığında bu tesis Türkiye'nin yerli otomobili için pil ve batarya üretebilecek.

Bu safhada prizmatik piller üreteceklerini söyleyen ASPİLSAN Enerji Genel Müdürü Ferhat Özsoy, şu şekilde konuştu:

"Burada da yine enerji depolama sistemleri, telekom bataryaları ve elektrikli araç bataryalarını yapacak pilleri üretmiş olacağız. Elektrikli araç üreticilerine hücre sağlayacağız. Ondan sonra da o hücreleri kendimiz batarya haline getirip elektrikli araç yapıcılarına satacağız."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fuat Oktay duyurdu! 5 bin personel alınacak Fuat Oktay duyurdu! 5 bin personel alınacak
SGK duyurdu! 3 bin 984 lira verilecekSGK duyurdu! 3 bin 984 lira verilecek
Asgari ücrete ikinci zamda tarih netleşiyor! İşte masadaki rakamAsgari ücrete ikinci zamda tarih netleşiyor! İşte masadaki rakam
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'nin konuştuğu Dr. Tarımer suskunluğunu bozdu

Türkiye'nin konuştuğu Dr. Tarımer suskunluğunu bozdu

Bahar ne zaman gelecek? İşte yanıtı...

Bahar ne zaman gelecek? İşte yanıtı...

Akaryakıt fiyatlarına 'zam' beklentisi

Akaryakıt fiyatlarına 'zam' beklentisi

Bakan Nebati’den dikkat çeken dolar ve TL açıklaması

Bakan Nebati’den dikkat çeken dolar ve TL açıklaması

Kur korumalı mevduat sisteminde değişiklik

Kur korumalı mevduat sisteminde değişiklik

Çalışma Bakanı son noktayı koydu! Asgari ücrete ikinci zam gelecek mi?

Çalışma Bakanı son noktayı koydu! Asgari ücrete ikinci zam gelecek mi?

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Esra Ersoy'un sicili kabarık çıktı! Gözaltına alındı

Esra Ersoy'un sicili kabarık çıktı! Gözaltına alındı

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

İyi ki almışım diyeceğiniz zekice tasarlanmış araba ürünleri

İyi ki almışım diyeceğiniz zekice tasarlanmış araba ürünleri

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Kanser ve şeker hastalığına karşı etkili... Ödem atar, kabızlığı giderir!

Kanser ve şeker hastalığına karşı etkili... Ödem atar, kabızlığı giderir!

Bütçeye uygun ve yüksek performanslı tablet arayanlara...

Bütçeye uygun ve yüksek performanslı tablet arayanlara...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.