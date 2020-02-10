Türkiye’den iki marka dünya perakende devleri listesinde

Deloitte Perakendenin Küresel Güçleri 2020 Raporu'nu yayınladı. Rapora göre toplam gelir anlamında en büyük 250 perakende şirketi, 2018 mali yılında yüzde 4,1 bileşik büyümeyi temsil eden toplam 4,74 trilyon dolar gelir elde etti.

Listede yer alan şirketlerin perakendeden elde ettikleri yıllık gelir ise ortalama 19,0 milyar dolar oldu. Türkiye’den BİM ve A101 bu yıl da dev markalarla birlikte listede yer aldı.

Geçen yıl listede ilk 10’da yer alan perakendenin en güçlü markaları, bu yıl da listedeki konumunu korudu. Dünyanın en büyük 10 perakendecisinin büyüme oranı bu yıl listede yer alan ilk 250 perakendecinin büyüme oranını aşarak, toplam perakende satış gelirine yüzde 32,2 katkıda bulundu.

DÜNYANIN EN BÜYÜK İLK 250 PERAKENDE ŞİRKETİNİN 88’İ AVRUPA’DAN

Hem listeye giren şirket sayısı (136) hem de ortalama gelir (23,2 milyar dolar) açısından öne çıkan sektör ise hızlı tüketim oldu. Hızlı tüketim sektöründe faaliyet gösteren 136 şirket, toplam gelirin yüzde 66,5’ini oluşturdu.

Dünyanın en büyük ilk 250 perakende şirketinin 88’i Avrupa’dan listeye girerken, bu şirketler listenin yüzde 34,4’ünü oluşturdu. ABD’li şirketlerin ortalama gelir büyüklüğünün ise 27,6 milyar dolara ulaşması dikkati çekti.