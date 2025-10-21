FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Türkiye, enerji verimliliği ve kaynak aramasına 2026 için 49 milyar TL'lik bütçe ayırdı

Türkiye, 2026 için enerji verimliliğinin artırılması, maden ve enerji kaynağı arama, araştırma ve sondaj için yaklaşık 49 milyar lira bütçe ayırdı.

Türkiye, enerji verimliliği ve kaynak aramasına 2026 için 49 milyar TL'lik bütçe ayırdı

AA muhabirinin 2026 yılına ilişkin bütçe teklifinden derlediği bilgilere göre, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) ve Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) için verilen bütçe teklifi toplam 48 milyar 997 milyon 221 bin lira oldu.

Bu kapsamda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına enerji verimliliğinin artırılması, bu konuda toplum bilincinin geliştirilmesi, ulusal eylem verimliliği planının uygulama, koordinasyon ve izleme faaliyetlerinin yürütülmesi, enerjinin rasyonel kullanımı için eğitim, etüt ve danışmanlık hizmetleri verilmesi gibi çalışmaların yapılması amacıyla 36 milyar 97 milyon 800 bin lira ödenek teklifi verildi. Bu ödenekten en yüksek pay 20,6 milyar lirayla yerel yönetimlerin güçlendirilmesine ayrıldı.

Bakanlık, enerji üretiminde yenilenebilir kaynakların oranının artırılması, enerjide dışa bağımlılığın azaltılması, yerli tedarikin yaygınlaştırılması, çevrenin korunması ve sokak ile caddelerin aydınlatılması faaliyetlerine katkı sağlanmasına ilişkin çalışmalar yürütecek.

Ayrıca Bakanlık, sürdürülebilir ve güvenli enerji arzı sağlanması için nükleer enerji ve milletlerarası transit petrol ve doğal gaz geçiş projeleriyle ilgili politika geliştirmeyi, Türkiye'de nükleer santral kurulmasına yönelik hukuki ve teknik altyapı oluşturmayı ve nükleer projelerde azami yerli katkı ve teknoloji transferi sağlamayı öngörüyor.

MTA, YURT İÇİNDE VE DIŞINDA MADEN ÇALIŞMALARINI ARTIRACAK

MTA'ya gelecek yıl için verilen bütçe teklifi 10 milyar 301 milyon 541 bin lira oldu. Genel Müdürlük, yurt içinde ve dışında maden arama, araştırma ve sondaj çalışmalarına odaklanırken ithal edilen kritik ham madde ihtiyaçlarının yerli imkanlardan karşılanıp ithalatın azaltılması ve ihracatın artırılmasıyla bulunan rezervlerin ekonomiye kazandırılmasını hedefliyor.

Bu faaliyetler kapsamında MTA, kömür, radyoaktif ham madde, jeotermal enerji gibi tükenebilir ve yenilenebilir enerji kaynaklarının aranması, geliştirilmesi ve korunmasına yönelik çalışmalar yürütecek.

Öte yandan MTA, jeolojik, jeofizik araştırma ve teknolojik araştırmalarla madencilik sektöründe ihtiyaç duyulan önemli ve öncelikli maden ve enerji kaynaklarının arz güvenliğini sağlamayı, denizlerde ve uluslararası sularda çalışmalar yaparak altyapı bilgilerini üretmek için faaliyet göstermeyi amaçlıyor.

MAPEG YERLİ ÜRETİMİ ARTIRMAYA KATKI SAĞLAYACAK

MAPEG'e ise gelecek yıl için 2 milyar 597 milyon 880 bin lira bütçe teklifi yapıldı. MAPEG, 2026'da maden, petrol ve doğal gaz kaynaklarının aranması, geliştirilmesi, verimli ve çevreye duyarlı şekilde işletilmesinin sağlanmasına odaklanacak.

Gelecek yıl yerli doğal gaz, ham petrol, linyit ve taşkömürü üretim miktarını artırmayı hedefleyen MAPEG, maden sahalarının potansiyellerinin tespiti, maden ve petrol ruhsat sahalarının denetimi gibi faaliyetlerini artıracak. (AA)Kaynak: AABu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Satışlar arttı, gelir adeta uçtu! Labubu çılgınlığı öngörüleri de belirsizleştirdiSatışlar arttı, gelir adeta uçtu! Labubu çılgınlığı öngörüleri de belirsizleştirdi
Bütçeden tarımsal desteklere 168 milyar TL ayrıldıBütçeden tarımsal desteklere 168 milyar TL ayrıldı

Anahtar Kelimeler:
bütçe enerji
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Aile faciası! Oğlunu katletti, eşi hayatta kalma savaşı veriyor

Aile faciası! Oğlunu katletti, eşi hayatta kalma savaşı veriyor

İsmail Saymaz duyurdu! Ümit Dikbayır CHP'ye katılıyor

İsmail Saymaz duyurdu! Ümit Dikbayır CHP'ye katılıyor

Balıkçı Köyünden Şampiyonlar Ligi'ne! İsveç Ligi'nde şampiyon oldu

Balıkçı Köyünden Şampiyonlar Ligi'ne! İsveç Ligi'nde şampiyon oldu

56 yaşında! Derin dekolteli mayosuyla yıllara meydan okudu

56 yaşında! Derin dekolteli mayosuyla yıllara meydan okudu

300 TL'den 70 TL'ye düşünce çiğ çiğ yedi!

300 TL'den 70 TL'ye düşünce çiğ çiğ yedi!

'Altından kar elde eden oraya yöneldi! Çok ilgi var'

'Altından kar elde eden oraya yöneldi! Çok ilgi var'

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.