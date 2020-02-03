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Türkiye, geçen yıl 277 milyon çift ayakkabı ihraç etti

EKONOMİ HABERLERİ  | 03.02.2020 10:54 | Son Güncelleme

2018'de 249 milyon çift olan ayakkabı ihracatı, geçen yıl yüzde 11,2'lik artışla 277 milyon çifte çıktı - İhracattan elde edilen gelir, yüzde 4,6'lık yükselişle 932 milyon dolara ulaşarak tüm zamanların rekorunu kırdı - En fazla ihracat 106 milyon dolarla Rusya'ya yapılırken, Rusya'yı 70 milyon dolarla Irak ve 59 milyon dolarla Almanya takip etti - En yüksek ihracat artışı yüzde 168 ile Çin ve yüzde 63 ile İspanya'da gerçekleşti - Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Abdulsabur Endican: - "Türk ayakkabı üreticisi, tüm olumsuzluklara rağmen 2019 yılını ülke ortalamasının iki katından fazla ihracat artışıyla kapattı" - "Türkiye'nin ihracatta kilogram başına düşen geliri 2019'da 1,17 dolar olarak gerçekleşti. Ancak biz ayakkabıda kilogram başına 7,78 dolar gelir elde ettik. Yani Türkiye ortalamasından yüzde 565 daha değerli ihracat yapıyoruz"

İSTANBUL (AA) - UĞUR ASLANHAN - Türkiye'nin ayakkabı ihracatı 2019'da önceki yıla göre yüzde 11,2'lik artışla 277 milyon çifte çıkarken, ihracattan elde edilen gelir de yüzde 4'lük yükselişle 932 milyon dolara ulaşarak tüm zamanların rekorunu kırdı.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin 2018'de 249 milyon çift olan ayakkabı ihracatı, geçen yıl yüzde 11,2'lik artışla 277 milyon çifte çıktı. İhracatçıların bu satışlardan elde ettiği gelir ise yüzde 4,6'lık yükselişle 891 milyon dolardan 932 milyon dolara ulaştı.

Ayakkabıda geçen yıl en fazla ihracat 106 milyon dolarla Rusya'ya yapıldı. Önceki yıla göre yüzde 20 gerileme yaşanmasına karşın Rusya, toplamın içerisinden yüzde 11,3 pay aldı.

Rusya'yı 70 milyon dolarla Irak, 59 milyon dolarla Almanya takip ederken, her iki ülkede de önceki yıla göre gerileme yaşandı.

- Çin, İspanya ve Suudi Arabistan'a ihracat artışı dikkati çekici

Suudi Arabistan ve İspanya 47 milyon dolarlık ihracatla dördüncü ve beşinci sırada yer alırken, ihracat artış oranı da söz konusu 2 ülkede yüzde 45 ve yüzde 63 olarak gerçekleşti.

İlk 10'da yer alan diğer ülkeler 39,4 milyon dolarla Romanya, 28,4 milyon dolarla Libya, 26,7 milyon dolarla İtalya, 25,6 milyon dolarla İngiltere ve 23,4 milyon dolarla İsrail olarak sıralandı.

Her ne kadar ihracat tutarı (1,9 milyon dolar) düşük olsa da 2019'da en dikkati çekici artışlardan biri Çin'de görüldü. Çin'e yapılan ayakkabı ihracatı geçen yıl yüzde 168 arttı.

- Ayakkabıda, ülke ihracat ortalamasının iki katından fazla artış

Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği (TASD) Yönetim Kurulu Başkanı Abdulsabur Endican, AA muhabirine yaptığı açıklamada, konkordato ve ülke ekonomisindeki dalgalanmalar gibi tüm olumsuzluklara rağmen 2019'u ihracatta artıyla kapattıklarını söyledi.

Geçen yıl Rusya, Irak ve Almanya gibi ayakkabı ihracatçılarının en önemli 3 pazarında kayıp yaşandığını ifade eden Endican, buna rağmen Avrupa ülkelerine ihracatta önceki yıla göre toplamda yüzde 11,9'luk artış olduğunu ve alternatif pazarlara yöneldiklerini anlattı.

Endican, "Türk ayakkabı üreticisi, tüm olumsuzluklara rağmen 2019 yılını ülke ortalamasının iki katından fazla ihracat artışıyla kapattı. Türkiye'nin toplam ihracat artışı 2019'da yüzde 2,04 iken, ayakkabıda bu oran yüzde 4,6 olarak gerçekleşti. Ülke ortalamasının yüzde 125 üzerindeyiz." diye konuştu.

- "İhracatta 2020 hedefi en az 1,1 milyar dolar"

Abdulsabur Endican, geçen yıl yapılan 277 milyon çift ayakkabıdan 932 milyon dolar gelir elde edildiğini belirterek, bu yılki hedefin en az 1,1 milyar dolar olduğunu söyledi.

Türkiye'nin ihracatta kilogram başına düşen gelirinin 2019'da 1,17 dolar olarak gerçekleştiğini kaydeden Endican, "Ancak biz ayakkabıda çift başına 3,35 dolar, kilogram başına ise 7,78 dolar gelir elde ettik. Yani Türkiye ortalamasından yüzde 565 daha değerli ihracat yapıyoruz. Amacımız, bu rakamı çok daha yukarılara çıkarmak. Katma değeri ve istihdamı yüksek ihracatla ülke ekonomisine daha çok katkı yapmak için elimizden geleni yapacağız." şeklinde konuştu.

Ziraat Bankası'nın hayata geçirdiği Ayakkabı İmalat ve Ticareti Değer Kredisi'ne değinen Endican, söz konusu desteğin sektör oyuncularının zor zamanda imdadına yetiştiğini, ancak sürecin hızlandırılması gerektiğini söyledi.

Endican, "2023 yılı için söz verdiğimiz 1,5 milyar dolar ihracat rakamına, zor dönemimizde imdadımıza yetişen bu kredi paketi sayesinde ulaşacağız." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Abdulsabur Endican, TASD,

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