Türkiye, geçen yıl 277 milyon çift ayakkabı ihraç etti

İSTANBUL (AA) - UĞUR ASLANHAN - Türkiye'nin ayakkabı ihracatı 2019'da önceki yıla göre yüzde 11,2'lik artışla 277 milyon çifte çıkarken, ihracattan elde edilen gelir de yüzde 4'lük yükselişle 932 milyon dolara ulaşarak tüm zamanların rekorunu kırdı.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin 2018'de 249 milyon çift olan ayakkabı ihracatı, geçen yıl yüzde 11,2'lik artışla 277 milyon çifte çıktı. İhracatçıların bu satışlardan elde ettiği gelir ise yüzde 4,6'lık yükselişle 891 milyon dolardan 932 milyon dolara ulaştı.

Ayakkabıda geçen yıl en fazla ihracat 106 milyon dolarla Rusya'ya yapıldı. Önceki yıla göre yüzde 20 gerileme yaşanmasına karşın Rusya, toplamın içerisinden yüzde 11,3 pay aldı.

Rusya'yı 70 milyon dolarla Irak, 59 milyon dolarla Almanya takip ederken, her iki ülkede de önceki yıla göre gerileme yaşandı.

- Çin, İspanya ve Suudi Arabistan'a ihracat artışı dikkati çekici

Suudi Arabistan ve İspanya 47 milyon dolarlık ihracatla dördüncü ve beşinci sırada yer alırken, ihracat artış oranı da söz konusu 2 ülkede yüzde 45 ve yüzde 63 olarak gerçekleşti.