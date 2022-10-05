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Türkiye Halciler Federasyonu Başkanı Yüksel Tavşan: Bu kış 10 liranın altında sebze-meyve olmayacak

05.10.2022 07:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kış aylarıyla birlikte meyve ve sebze ürünlerinin fiyat etiketlerinde hızlı bir yükseliş yaşanabileceği belirtiliyor. Türkiye Halciler Federasyonu Başkanı Yüksel Tavşan, "2 lira, 3 lira, 5 liralar yok artık... Hiçbir ürün 10 liranın altına düşmez gibi gözüküyor" dedi.

Türkiye Halciler Federasyonu Başkanı Yüksel Tavşan: Bu kış 10 liranın altında sebze-meyve olmayacak

Yaz aylarında meyve ve sebze piyasasında fiyat artışları yaşanmazken bu durumun kış aylarının gelmesiyle birlikte değişeceği belirtildi. Uzman isimler, kışla birlikte meyve ve sebze ürünlerinin fiyat etiketlerinde hızlı bir yükseliş yaşanabileceğini belirtti.

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"2,3 VE 5 LİRALAR YOK ARTIK"

NTV’nin haberine göre Türkiye Halciler Federasyonu Başkanı Yüksel Tavşan, “Hem Brent petrolün yükselişi hem Avrupa’daki Rusya-Ukrayna savaşından dolayı maalesef öyle gözüküyor ki kış sezonu özellikle doğalgazda bazı problemler olacak. 2 lira, 3 lira, 5 liralar yok artık... Hiçbir ürün 10 liranın altına düşmez gibi gözüküyor. Ürünler düşerse üretici zarar eder” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
meyve Sebze
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