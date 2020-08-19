FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. ‘Türkiye için bir eksen değişikliği olacak’

‘Türkiye için bir eksen değişikliği olacak’

EKONOMİ HABERLERİ  | 19.08.2020 16:49 | Son Güncelleme

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cuma günü açıklanacağını duyurduğu müjdeye ilişkin, "Hakikaten Türkiye için bir eksen değişikliği, değişim ve dönüşüm noktasında önemli bir süreç olacak, önemli bir haber olacak." dedi.

‘Türkiye için bir eksen değişikliği olacak’

Bakan Albayrak, Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası Açılış Töreni'nin ardından gazetecilere açıklamada bulundu.

Bundan yaklaşık 4 yıl önce Milli Enerji ve Maden Strateji Belgesi kapsamındaki hedeflerden bahsettiklerini anımsatan Albayrak, yapılan açılışla, bunun en tarihi adımlarından birinin atıldığını söyledi.

Albayrak, bu adımın ülke açısından önemine dikkati çekerek, "Türkiye'de hep üretim adı altında birleştirip ihracat yapıyoruz diyenlere inat, Türkiye'de güneş teknolojilerinde hatırı sayılır tesisin açılışını yaptık. Bu tesiste üretilecek yerli panellerle dünyanın en büyük güneş tarlası kurulacak." diye konuştu.

Bu yatırımın, sadece ekonomi ve enerji politikaları anlamında değil, bir psikolojik eşiğin aşılması açısından da tarihi bir iş olduğunu vurgulayan Albayrak, sözlerini şu değerlendirmede bulundu:

"Milyar dolarlık pazar, ithalatı elimine ettiğiniz, ihracat kapasitesini genişlettiğiniz bir iş. Milli ekonomiden, katma değerli üretimden bahsediyoruz. Türkiye'nin katma değerli üretimle birlikte istihdama, yetişmiş iş gücüne, dönüşüm modeline örnek olacak yatırım modeli burada var. Türkiye'ye, Türk mühendislerine güvendiğinizde, Türkiye'nin artık bu teknolojilerde söz sahibi olacağı Ar-Ge altyapısı da burada var. Artık bu teknolojileri daha ileri noktaya taşıyacak süreç başlıyor. İnşallah bunun bir sonraki adımı, bu teknolojilerin gelişmesinde bir sonraki adım enerji depolama. Biz bunu başardıysak, pil depolama, enerji depolama altyapısıyla ilgili bunun yakın gelecekte de gerçekleştiğini göreceğiz."

Albayrak, ülkenin tarihi projelere imza attığına işaret ederek, "Beton lobisi, betonlar arasında tasfiye olurken, Türkiye inşallah bu dönüşümü her anlamda çok daha ileri noktaya taşıyacak. Biz buna gönülden inanıyoruz. Her attığımız adım bu ideale ve hedeflere perçinlenerek ulaşmamız için çok daha güzel bir süreci ortaya koyacak. Önümüzdeki günlerde daha güzel haberlerle Türkiye inşallah daha mutlu ve güçlü şekilde geleceğe uyanacak." ifadelerini kullandı.

'CUMAYI BEKLEYELİM'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cuma günü açıklanacağını duyurduğu müjdenin sorulması üzerine Albayrak, şunları kaydetti:

"Hakikaten Türkiye için bir eksen değişikliği, değişim ve dönüşüm noktasında önemli bir süreç olacak, önemli bir haber olacak. Onun için Cumhurbaşkanımızın söylediğinin ötesine bir kelime daha söylemek doğru olmaz. Cumayı bekleyelim. Biraz meraklanalım. Türkiye açısından inşallah çok daha güzel günler bizi bekliyor. Siz yeter ki doğru iş yapmaya, doğru hedeflerle doğru adımlar atmaya devam edin, sonuç her anlamda gelecektir, yeter ki bu millete inandığınız sürece."

KAYNAK:AA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Sokağa döndüğü an olanlar oldu! Sağdan soldan yardıma koştular! Sokağa döndüğü an olanlar oldu! Sağdan soldan yardıma koştular!
Araç sahipleri dikkat! Zam geldiAraç sahipleri dikkat! Zam geldi
Kısa çalışma ödeneği uzatılacak mı?Kısa çalışma ödeneği uzatılacak mı?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yabancı analistlerden tahminler!
Yabancı analistlerden tahminler!
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Korona aşısı altın fiyatlarını etkileyecek mi?
Korona aşısı altın fiyatlarını etkileyecek mi?
Altın fiyatlarıyla ilgili önemli tahmin
Altın fiyatlarıyla ilgili önemli tahmin
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Araç sahipleri dikkat! Otogaza 6 kuruş zam
Araç sahipleri dikkat! Zam geldi
Türkiye'nin ilk entegre güneş paneli üretim fabrikası açıldı
İlk yerli güneş paneli fabrikası açıldı
Bakan Albayrak: Türkiye artık yenilenebilir enerjide teknoloji üretebilen bir ülke konumuna geldi
Bakan Albayrak: Türkiye artık yenilenebilir enerjide teknoloji üretebilen bir ülke konumuna geldi
Darphane'nin çeyrek altın üretimi iki katına çıktı
Üretim iki katına çıktı
Fuarlar olacak mı? Bakan Pekcan açıkladı! Fuarlar ne zaman başlıyor?
Fuarlar olacak mı? Bakan Pekcan açıkladı! Fuarlar ne zaman başlıyor?
Ünlü pizza zinciri PizzaExpress, İngiltere'deki 73 şubesini kapatıyor
Ünlü pizza zinciri 73 şubesini kapatıyor

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.