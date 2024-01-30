FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Türkiye için ‘teyit ettik’ diyerek duyurdular: Bilgi almaya arıyorlar: 3-4 milyar doları bulabilir

Türkiye için ‘teyit ettik’ diyerek duyurdular: Bilgi almaya arıyorlar: 3-4 milyar doları bulabilir

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Finans Editörü
30.01.2024 10:44 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye’ye olan yatırımcı ilgisi gün geçtikçe artıyor. Bunun daha da artarak ilerlemesi beklenirken Tera Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, "Artık yabancı yatırımcılar bizi arıyor. Türk şirketleri hakkında bilgi isteyip görüşme talep ediyorlar. Bu yıl 3-4 milyar dolar giriş olabilir. Türkiye’ye artan ilgiyi teyit ettik" dedi.

Türkiye için ‘teyit ettik’ diyerek duyurdular: Bilgi almaya arıyorlar: 3-4 milyar doları bulabilir

Sermaye piyasalarında ve finans alanında faaliyet gösteren Tera Grubu, Tera Yatırım aracılığı ile Londra’da “Türkiye Yatırım Konferansı” düzenledi. Konferansa Borsa İstanbul’da işlem gören 13 şirketin temsilcileri ve 50 yabancı kurumsal yatırımcı katıldı.

Toplantıya katılan yatırımcıların arasında dünyanın önde gelen yatırım fonları da yer alırken, bu fonların toplamda yönettiği varlık büyüklüğünün 25 trilyon doları aştığı belirtildi.

DOLAR (19)

“BU YIL 3-4 MİLYAR DOLAR GİRİŞ OLABİLİR”

Yabancı yatırımcının ilgisinin artarak devam etmesini beklediklerini söyleyen Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, "Artık yabancı yatırımcılar bizi arıyor. Türk şirketleri hakkında bilgi isteyip görüşme talep ediyorlar. Bu yıl 3-4 milyar dolar giriş olabilir. Türkiye’ye artan ilgiyi teyit ettik" dedi.

DOLAR (32)

“SÜREÇTEN ÜMİTLİYİZ”

Yabancı yatırımcılarından gelen istek üzerine benzer bir organizasyonu yakın gelecekte Türkiye’de yapmayı gündemlerine aldıklarını belirten Tezmen, "Yabancı yatırımcı Türkiye’nin geçmişte atlattığı finansal ya da finans dışı zorlu süreçlerde nasıl performans gösterdiğini, nasıl dinamik bir yapıya sahip olduğunu, yeni gelişmelere ne kadar çabuk adapte olabildiğini biliyor. Önümüzdeki süreçten oldukça ümitliyiz" ifadelerini kullandı

Genel Müdür Emir Münir Sarpyener de , yabancı yatırımcının Türkiye'de daha çok bankacılık, teknoloji, perakende gibi sektörlerle ilgilendiklerini kaydetti.


Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Borsa güne yükselişle başladıBorsa güne yükselişle başladı
Türkiye 2023'te 70 ülkeye ihracatta rekor kırdıTürkiye 2023'te 70 ülkeye ihracatta rekor kırdı
Çiçeksepeti'ne rekabet soruşturmasıÇiçeksepeti'ne rekabet soruşturması
Anahtar Kelimeler:
yatırım
En Çok Okunan Haberler
'Cemil Tugay' kararı sonrası ilk yorum! '22 saat boyunca...'

'Cemil Tugay' kararı sonrası ilk yorum! '22 saat boyunca...'

Akaryakıta peş peşe 3 zam! Yeniden değişiyor

Akaryakıta peş peşe 3 zam! Yeniden değişiyor

Canlı yayında Murat Kurum'u işaret etti: "Matematik ortada"

Canlı yayında Murat Kurum'u işaret etti: "Matematik ortada"

Kredi kartı ile altın, döviz, kripto para alanlara yakın takip

Kredi kartı ile altın, döviz, kripto para alanlara yakın takip

Erken emekliliğin önünü açacak reform!

Erken emekliliğin önünü açacak reform!

Merkez Bankası'ndan Kur Korumalı Mevduat adımı!

Merkez Bankası'ndan Kur Korumalı Mevduat adımı!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Kışın üşüme derdine son! İndirimdeki outdoor montları sizin için seçtik

Kışın üşüme derdine son! İndirimdeki outdoor montları sizin için seçtik

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Columbia'dan Jack Wolfskin'e en kaliteli outdoor ayakkabılar indirimde

Columbia'dan Jack Wolfskin'e en kaliteli outdoor ayakkabılar indirimde

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.