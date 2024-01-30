Türkiye için ‘teyit ettik’ diyerek duyurdular: Bilgi almaya arıyorlar: 3-4 milyar doları bulabilir

Sermaye piyasalarında ve finans alanında faaliyet gösteren Tera Grubu, Tera Yatırım aracılığı ile Londra’da “Türkiye Yatırım Konferansı” düzenledi. Konferansa Borsa İstanbul’da işlem gören 13 şirketin temsilcileri ve 50 yabancı kurumsal yatırımcı katıldı.

Toplantıya katılan yatırımcıların arasında dünyanın önde gelen yatırım fonları da yer alırken, bu fonların toplamda yönettiği varlık büyüklüğünün 25 trilyon doları aştığı belirtildi.

“BU YIL 3-4 MİLYAR DOLAR GİRİŞ OLABİLİR”

Yabancı yatırımcının ilgisinin artarak devam etmesini beklediklerini söyleyen Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, "Artık yabancı yatırımcılar bizi arıyor. Türk şirketleri hakkında bilgi isteyip görüşme talep ediyorlar. Bu yıl 3-4 milyar dolar giriş olabilir. Türkiye’ye artan ilgiyi teyit ettik" dedi.

“SÜREÇTEN ÜMİTLİYİZ”

Yabancı yatırımcılarından gelen istek üzerine benzer bir organizasyonu yakın gelecekte Türkiye’de yapmayı gündemlerine aldıklarını belirten Tezmen, "Yabancı yatırımcı Türkiye’nin geçmişte atlattığı finansal ya da finans dışı zorlu süreçlerde nasıl performans gösterdiğini, nasıl dinamik bir yapıya sahip olduğunu, yeni gelişmelere ne kadar çabuk adapte olabildiğini biliyor. Önümüzdeki süreçten oldukça ümitliyiz" ifadelerini kullandı

Genel Müdür Emir Münir Sarpyener de , yabancı yatırımcının Türkiye'de daha çok bankacılık, teknoloji, perakende gibi sektörlerle ilgilendiklerini kaydetti.







