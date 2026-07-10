Türkiye kararını verdi! Dünyanın gündemindeki 100 milyar sterlinlik banka için yeni açıklama

Ankara’daki NATO Zirvesi’nin en çok konuşulan ekonomik hamlelerinden biri olan yeni savunma bankasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 9 ülkenin girişime katılacağı açıklanmış, kurulacak bankayla savunma projelerine 100 milyar sterline kadar kaynak sağlanması hedeflenmişti. Ancak Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından gelen yeni bilgiyle durum değişti. Türkiye, Kanada merkezli kurulması planlanan Savunma, Güvenlik ve Dayanıklılık Bankası’na (DSRB) şu aşamada katılmama kararı aldı.

TÜRKİYE KARARINI VERDİ

DHA'nın Milli Savunma Bakanlığı’ndan aktardığı bilgiye göre Türkiye, Kanada, Arnavutluk, Belçika, Yunanistan, Letonya, Lüksemburg, Romanya ve Ukrayna’nın yer aldığı girişime katılmayacak.

Kararın, Kanada’nın Montreal kentindeki müzakerelerin ardından alındığı belirtildi. Milli Savunma Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Savunma Sanayii Başkanlığı temsilcilerinin katıldığı değerlendirmeler sonucunda Türkiye’nin şu aşamada bankaya katılma taahhüdünde bulunmamasına karar verildi.

Reuters’a açıklama yapan bir Türk yetkili de Türkiye’nin mevcut aşamada bankaya yönelik herhangi bir katılım taahhüdünde bulunmayacağını ifade etti.

İLK AÇIKLAMADA 9 ÜLKE ARASINDAYDI

Kanada Başbakanı Mark Carney, Ankara’daki NATO Zirvesi sırasında yaptığı açıklamada Türkiye’yi girişime katılan 9 ülke arasında saymıştı. Türkiye’nin yanı sıra Kanada, Arnavutluk, Belçika, Yunanistan, Letonya, Lüksemburg, Romanya ve Ukrayna’nın bankaya destek verdiği duyurulmuştu.

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Türkiye’nin katılmama kararının ardından girişimde Kanada ile birlikte Arnavutluk, Belçika, Yunanistan, Letonya, Lüksemburg, Romanya ve Ukrayna kalmış oldu.

100 MİLYAR STERLİNLİK DEV PLAN

Kanada merkezli kurulması planlanan banka, savunma sanayisinde faaliyet gösteren şirketlere, özellikle de küçük ve orta ölçekli işletmelere uzun vadeli ve daha düşük maliyetli finansman sağlamak üzere tasarlandı. Girişimin 100 milyar sterline kadar kaynak oluşturması ve 2027’de faaliyete geçmesi hedefleniyor.

Banka ayrıca savunma şirketlerine verilen kredilere garanti sunarak ülkelerin artan savunma harcamalarının bütçeler üzerindeki yükünü azaltmayı amaçlıyor.