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  4. Türkiye kırtasiye sektöründe dünya 5'incisi! Ancak pazarın yarısı sahte ürün... Bakanlık üç tır ürün yakaladı

Türkiye kırtasiye sektöründe dünya 5'incisi! Ancak pazarın yarısı sahte ürün... Bakanlık üç tır ürün yakaladı

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
04.09.2024 10:36
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Okullar pazartesi günü açılıyor. Velilerin okul hazırlığı telaşı ise devam ediyor. Okul kıyafetlerinden kırtasiye eşyalarına kadar yoğun bir alışveriş halinde olan veliler için kırtasiye ürünleri hakkında uyarıda bulunuldu. Adel/Faber-Castell'in CEO'su Oğuz Uçar, sektörün büyüklüğünden bahsederek neredeyse yarısının taklit ürün olduğunu aktardı.

Türkiye kırtasiye sektöründe dünya 5'incisi! Ancak pazarın yarısı sahte ürün... Bakanlık üç tır ürün yakaladı

Okul zili 9 Eylül pazartesi günü çalıyor. Ailelerin okula başlayacak olan çocukları için alışverişleri bu hafta da yoğun bir şekilde sürüyor. Okul ihtiyacında ilk sırada yer alan kırtasiye eşyaları için ise Adel/Faber Castell'in CEO'su Oğuz Uçanlar, çocukların sağlığı için önemli uyarılarda bulundu.

Dünya'nın haberine göre Uçanlar, kırtasiye sektörünün 8,5-10 milyar TL arasında bir pazara sahip olduğunu ve bunun 2-2,5 milyar TL'lik kısmının taklit ürünlerden oluştuğunu aktardı. Uçanlar, kırtasiye alışverişinin yoğun olarak yapıldığı bu dönemde, sahte ve merdiven altı ürünlerin piyasada bulunmaması konusunda şirket olarak üzerlerine düşeni yaptıklarını söyledi.

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Türkiye'nin kırtasiye sektöründe dünyann 5'inci pazarı olduğunu aktaran Uçanlar, Türkiye'nin Avrupa'da üçüncü büyük pazar olduğunu söyledi.

ÜÇ TIR ÜRÜN YAKALANDI!

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Ticaret Bakanlığı’nın ve Gümrükler’in vermiş olduğu destek ile ürün güvenliğinde farkındalığı artırıcı çalışmalar yaptıklarını söyleyen Uçanlar, diğer taraftan yakalanan taklit ürünlerle ilgili de şu bilgileri verdi:

“Bu yıl toplam 3 TIR dolusu taklit ürün yakalandı. Bunlar çocuklarımızın sağlığı için büyük tehlike arz ediyor. Aynı zamanda da vergi kaçağına neden oluyor”

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Anahtar Kelimeler:
kırtasiye sahte
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