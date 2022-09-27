Türkiye MİR için çözüm yolu arıyor: ‘Yeni banka kurulabilir’ iddiası

ABD’nin yaptırım tehditlerinin ardından Rusya’da da faaliyetleri bulunan İş Bankası ve Denizbank, Rus ödeme sistemini askıya aldıklarını açıkladı. Kamu bankaları bu sistemi kullanmaya devam ediyor. Türkiye’nin en büyüklerinden olan iki bankanın Rusya’nın MİR adlı ödeme sisteminden çıkmasının yankıları devam ederken Rusya’da devletin resmi yayın organı olan Rossiyskaya Gazeta, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Baş- kanı Vladimir Putin’in MİR’de yaşanan sıkıntıları aşmak için yeni bir girişim peşinde olduğunu duyurdu.

AKKUYU 3 MİLYAR DOLAR ZARARDA

Yenişafak’ın haberinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Yaşanan sorunun çözülmesi için alternatif geliştirme talimatı verdiği” haberleri Rusya’da yankı bulurken gazete, “Rusya’nın en büyük 10 bankasından birinin ismi açıklanmayan yetkilisinin” şu değerlendirmesini aktardı:

“Rus bankaları, Türkiye’de yerel finans otoritelerinin desteğiyle, münhasıran takas işlevlerini yerine getiren ve dost olmayan ülkelerin para sistemlerinden tamamen özerk olan kendi yan bankalarını oluşturabilir.”

İddiaları değerlendiren isimlerden Rusya uzmanı Aydın Sezer, Türkiye’de kurulacak yeni bir Rus sermayeli bankanın yaptırımlardan muaf olacağını söyledi. Sezer, “Bu banka Rusya’da kurulursa yaptırıma uğrar ancak Rus sermayesi ile Türkiye’de kurulabilir. Rusya’daki ambargolar İran’ınki kadar katı değil sonuçta” dedi.

Rusya’dan Türkiye’ye para girişi olduğunu da söyleyen Sezer şuna dikkat çekti:

“Akkuyu için 3 milyar dolar girdi Ziraat Bankası aracılığı ile. Bu yasal ve risksiz. Ben bu nedenle Ziraat’in MİR’den çıkması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu denli büyük paraları legal olarak alabilirken MİR yüzünden bir yaptırıma uğraması kötü olur.”

TURİZMCİ DE ENDİŞELİ

MİR ile ilgili gelişmeler turizmcileri de yakından izliyor. Akdeniz Otelciler Birliği Başkanı Erkan Yağcı henüz bir yansıma olduğunu belirtirken, Alanya Turistik İşletmeciler Derneği Başkanı Burhanettin Şili ise şunları vurguladı:

“Zaten Rusya’dan bir aksiyon almıyoruz şu an çok düşük seviyede. Ama yine de bir an önce çözülmesini istiyoruz tabi krizin önümüzdeki sezona yansımasını istemiyoruz.



