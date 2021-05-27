Türkiye ne kadar petrol buldu? Petrol nerede bulundu? Erdoğan müjdeledi!

AK Parti'nin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katılım gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'de bulunan petrolle ilgili detayları paylaştı. Erdoğan, petrolün bulunduğu yer hakkında da bilgiler verip yurt içi günlük üretim ortalamasından söz etti. Peki Türkiye ne kadar petrol buldu? Petrol nerede bulundu?

TÜRKİYE NE KADAR PETROL BULDU? PETROL NEREDE BULUNDU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katılmış olduğu il başkanları toplantısında petrolle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katılım gösteren Erdoğan, "Karadeniz'de bulduğumuz gazın ardından kara alanlarında da sonuçlar aldık. Açılan yeni kuyular yanında daha önce 'petrol yok' diye üzerine beton dökülen kuyulardan da petrol üretmeye başladık. Sadece son 1 ayda 3 yeni kuyuda petrol keşfettik. Türkiye petrollerinin 2021 yılı yurt içi günlük üretim ortalaması son 3 keşfimizle birlikte 61 bin varilin üzerine çıkmıştır. Benzer müjdeler gelmeye devam edecek." şeklinde konuştu.

Erdoğan toplantıda 1960 darbesine de değinerek "Türkiye'ye siyasi, sosyal ve ekonomik ağır bedeller ödeten darbeler silsilesinin ilki olan 1960 darbesi, milletimizin kalbinde hala kanayan bir yaradır. Sadece darbeciler ve muhtıracılar değil, onları tahrik eden, onlarla kolkola yürüyen siyasetçi profili aynı şekilde varlığını sürdürmektedir. Bunlarla beraber monşerler de var. Aynı merkezden yönetildiler. CHP + ordu = darbe şeklinde kurulan denklemin sahipleri bu faşist zihniyetlerini sergilemekten çekinmemişlerdir. Namlı 27 Mayısçılar, yıllar sonra yaptıkları açıklamalarda kendilerini CHP yönetiminin kışkırttığını ifade etmişlerdir." şeklinde konuştu.