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Türkiye ne kadar petrol buldu? Petrol nerede bulundu? Erdoğan müjdeledi!

27.05.2021 13:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda AK Parti'nin 'Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'de bulunan petrolle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Konuşmasında pek çok konudan bahseden Erdoğan, petrolün bulunduğu yer hakkında da bilgiler verdi. Peki Türkiye ne kadar petrol buldu? Petrol nerede bulundu? İşte Erdoğan'ın önemli açıklamaları...

Türkiye ne kadar petrol buldu? Petrol nerede bulundu? Erdoğan müjdeledi!

AK Parti'nin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katılım gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'de bulunan petrolle ilgili detayları paylaştı. Erdoğan, petrolün bulunduğu yer hakkında da bilgiler verip yurt içi günlük üretim ortalamasından söz etti. Peki Türkiye ne kadar petrol buldu? Petrol nerede bulundu?

TÜRKİYE NE KADAR PETROL BULDU? PETROL NEREDE BULUNDU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katılmış olduğu il başkanları toplantısında petrolle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katılım gösteren Erdoğan, "Karadeniz'de bulduğumuz gazın ardından kara alanlarında da sonuçlar aldık. Açılan yeni kuyular yanında daha önce 'petrol yok' diye üzerine beton dökülen kuyulardan da petrol üretmeye başladık. Sadece son 1 ayda 3 yeni kuyuda petrol keşfettik. Türkiye petrollerinin 2021 yılı yurt içi günlük üretim ortalaması son 3 keşfimizle birlikte 61 bin varilin üzerine çıkmıştır. Benzer müjdeler gelmeye devam edecek." şeklinde konuştu.

Erdoğan toplantıda 1960 darbesine de değinerek "Türkiye'ye siyasi, sosyal ve ekonomik ağır bedeller ödeten darbeler silsilesinin ilki olan 1960 darbesi, milletimizin kalbinde hala kanayan bir yaradır. Sadece darbeciler ve muhtıracılar değil, onları tahrik eden, onlarla kolkola yürüyen siyasetçi profili aynı şekilde varlığını sürdürmektedir. Bunlarla beraber monşerler de var. Aynı merkezden yönetildiler. CHP + ordu = darbe şeklinde kurulan denklemin sahipleri bu faşist zihniyetlerini sergilemekten çekinmemişlerdir. Namlı 27 Mayısçılar, yıllar sonra yaptıkları açıklamalarda kendilerini CHP yönetiminin kışkırttığını ifade etmişlerdir." şeklinde konuştu.

Muhalefet için yalan ve iftira konusunda vitesi yükselttiklerini söyleyen Erdoğan, "Man Adası'ndan tank-palet fabrikasında, 128 milyar dolardan son iddialara kadar yalanları tekrar etme stratejisi izlenmektedir. Türkiye'nin yerli ve milli projeleri saldırıya maruz bırakılmaktadır." ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'DE NE KADAR PETROL BULUNDU?

Erdoğan'ın petrol kaynağıyla ilgili açıklama sonrası Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de, daha önce Karadeniz bölgesinde yapılan 405 milyar metreküplük doğal gaz keşfini hatırlatarak bu keşfin ardından karada da 3 farklı kuyuda petrol keşfi gerçekleştirildiğinden söz etti. Dönmez, "Günlük 6 bin 800 varil üretim yapacağımız keşiflerimiz hayırlı olsun." şeklinde konuştu.

BULUNAN PETROLÜN DEĞERİ NE KADAR?

Türkiye'de bulunan petrolün değeri vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. 27 Mayıs 2021 tarihindeki kur oranlarını baz alarak hesapladığımızda 6 bin 800 varil petrolün günümüzdeki fiyatı 463,692 dolara karşılık gelmekte. 463 bin 692 doların şu anki kurdan TL karşılığı ise yaklaşık olarak 4 milyon TL'ye denk gelmekte.

61 bin varil petrolün bugünkü fiyatı ise 4 milyon 159 bin 590 dolara denk gelmekte. Söz konusu miktarın TL karşılığı 35 milyon TL’den fazla.

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Türkiye
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