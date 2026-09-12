Türkiye'nin 5 iline hızlı tren geliyor! Seyahat süresi 2,5 saate inecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-Samsun arasındaki hızlı tren projesinde çalışmaların sürdüğünü belirterek hattın tamamlanmasıyla iki kent arasındaki seyahat süresinin 2,5 saate düşeceğini açıkladı. Uraloğlu, Samsun-Sarp hızlı tren projesiyle de Samsun'dan Artvin'e kadar Karadeniz kentlerinin birbirine bağlanacağını söyledi.

Uraloğlu, Samsun'un raylı sistem yatırımlarının kent içi ulaşım projeleriyle sınırlı olmadığını belirterek, 293 kilometrelik Ankara-Kırıkkale-Çorum-Samsun Hızlı Tren Hattı hakkında bilgi verdi.

Projenin ilk etabını oluşturan 120 kilometrelik Kırıkkale (Delice)-Çorum kesiminde yapım çalışmalarının başladığını belirten Uraloğlu, Çorum-Merzifon ve Merzifon-Havza kesimlerinin ihalelerinin de nisan ayında gerçekleştirildiğini söyledi.

2,5 SAATE İNECEK

Uraloğlu, Havza-Samsun arasındaki 70 kilometrelik kesimin 2027 Yılı Yatırım Programı'na alınması için çalışmaların başladığını belirterek şöyle konuştu:

Projenin ilk etabını oluşturan 120 kilometrelik Kırıkkale (Delice)-Çorum kesiminde yapım çalışmalarının başladığını belirten Uraloğlu, Çorum-Merzifon ve Merzifon-Havza kesimlerinin ihalelerinin de nisan ayında gerçekleştirildiğini söyledi.

Uraloğlu, Havza-Samsun arasındaki 70 kilometrelik kesimin 2027 Yılı Yatırım Programı'na alınması için çalışmaların başladığını belirterek şöyle konuştu:

“Yani raylar adım adım Havza'ya, oradan Samsun'a yürüyecek. Ankara merkezli bakıldığında bu hat, Türkiye'nin kuzeyine yapılan ilk hızlı tren yolcu taşımacılığı projesidir. Tamamlandığında Ankara-Samsun arası 2,5 saate inecek, yılda 12 milyon yolcu ve 14 milyon ton yük taşınacak.”

Uraloğlu, Trabzon'da kent içi ulaşım için planlanan raylı sistem hattının temelinin 10 gün önce atıldığını da hatırlattı. Hattın tamamlanmasıyla günlük 150 bin kişinin hızlı ve modern ulaşım imkanından yararlanacağını belirtti.

Trabzon'u hızlı tren ağına dahil edecek projenin de hayata geçirileceğini söyleyen Uraloğlu, Samsun-Sarp hızlı tren demir yolu projesiyle Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in birbirine bağlanacağını ifade etti.

Uraloğlu, proje kapsamındaki çalışmalara ilişkin şu bilgileri verdi:

“Treni Kırıkkale'den Çorum'a doğru yola çıkarttık. Yapım çalışmalarını başlattık. Bu sene Çorum ile Havza arasının ihalesini yaptık. Önümüzdeki sene Havza ile Samsun arasının ihalesini yapacağız. Oradan sonra da inşallah memleketimiz Trabzon'a doğru yola çıkaracağız.”

Kaynak: AA | Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır