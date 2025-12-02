FİNANS

Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi 2018'den bu yana en düşük seviyede

Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS), 233 baz puana inerek Mayıs 2018'den bu yana en düşük seviyeye geriledi.

Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi 2018'den bu yana en düşük seviyede

Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Buna göre CDS, 233 baz puana indi ve Mayıs 2018'den bu yana en düşük seviyeye geriledi.

Kaynak: AA

