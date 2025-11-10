FİNANS

Türkiye'nin 83 yıllık kuruyemiş devi iflasın eşiğinde! Konkordato ilan etti

1942 yılında kurulan ve 83 yıldır faaliyetini sürdüren kuruyemiş devi Ekmekçioğlu, yaşadığı ekonomik kriz sonrası konkordato ilan etti. Dev firma "Sincap" markasıyla hem yurt içinde hem de yurt dışında tanınıyordu.

Cansu Akalp

Türkiye'de konkordato ilan eden firmalara bir yenisi daha eklendi. Türkiye’nin köklü kuruyemiş markalarından Ekmekçioğlu Gıda ve Kuruyemiş Sanayi ve Ticaret A.Ş., ekonomik sıkıntılar nedeniyle konkordato ilan etti. Mahkeme geçici mühlet kararı verdi.

3 AYLIK MÜHLET TANINDI

Mahkemenin kararına göre, Ekmekçioğlu Gıda ve Kuruyemiş A.Ş. hakkında 5 Kasım 2025 tarihinden itibaren 3 ay süreyle geçici mühlet uygulanmasına hükmedildi. Mahkeme, konkordatonun başarıya ulaşma ihtimalini değerlendirmek üzere 3 kişilik bir konkordato komiser heyeti görevlendirdi.

Türkiye nin 83 yıllık kuruyemiş devi iflasın eşiğinde! Konkordato ilan etti 1

Sözcü'den Murat Beyaz'ın haberine göre; Kararda, İcra İflas Kanunu’nun 294 ila 297. maddeleri gereğince, şirket aleyhine yürütülen tüm icra takipleri, ihtiyati haciz ve muhafaza işlemleri dâhil olmak üzere tüm hukuki süreçlerin durdurulmasına karar verildi. Sözcü'den Murat Beyaz'ın haberine göre; ayrıca, geçici mühlet kararından önce düzenlenen çeklerin, konkordato süreci boyunca bankalarca “konkordato kapsamında” ibaresiyle işleme alınması yönünde hüküm kuruldu.

1942 YILINDAN BU YANA DEVAM EDİYOR

Ekmekçioğlu, 1942 yılında Muharrem Ekmekçioğlu tarafından kuruldu. Şirket, kuruyemiş sektöründe uzun yıllara dayanan deneyimiyle tanınırken, “Sincap” markasıyla da hem yurt içinde hem yurt dışında faaliyet gösterdi.

Kuruyemiş, kaplamalı ürün ve spesiyal üretiminde teknolojik yatırımlar yapan Ekmekçioğlu, yıllar boyunca kalite ve hijyen standartlarına bağlı kalarak üretim gerçekleştirdi. Firma, geniş dağıtım ağı ve İstanbul Beylikdüzü’ndeki fabrika satış mağazasıyla doğrudan tüketiciye ulaşmayı hedefledi.

Ancak son dönemde yaşanan ekonomik zorluklar nedeniyle şirketin mali yapısında ciddi sıkıntılar ortaya çıktı. Bu gelişmelerin ardından mahkemeye yapılan konkordato başvurusu kabul edilerek geçici mühlet kararı yürürlüğe girdi.

