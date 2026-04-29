Türkiye'nin 84 yıllık ünlü şirketi iflasın eşiğinde!

Balıkesir merkezli faaliyet gösteren ve 84 yıllık köklü bir geçmişe sahip olan Eğinlioğlu Zincir Sanayi, mali sıkıntılar nedeniyle hukuki süreci başlattı. Türkiye'nin ilk zincir üretim tesisi olma unvanını taşıyan şirketle birlikte grup bünyesindeki Ar-Ge ve metal şirketleri ile ortaklar için de koruma talep edildi.

Gemi zincirinden endüstriyel hatlara kadar geniş bir üretim yelpazesine sahip olan dev tesisin geleceği, mahkemenin vereceği nihai kararla netleşecek.

GEMİ KALDIRAN GÜÇLÜ ZİNCİRLERİ ÜRETİYORLAR

Gemi kaldıracak güçteki zincirleri üreten şirketin 50'den fazla teknoloji zincir üretim hattı bulunuyor.

KONKORDATO TALEP ETTİLER

Şirket ve ortakları Balıkesir Asliye Ticaret Mahkemesi'ne konkordato talebinde bulundu.

Davaya esas olarak "Eğinlioğlu Zincir Sanayi ve Ticaret A.Ş., Eğinlioğlu Arge Sanayi ve Ticaret A.Ş., Oğullar Metal Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti., Orçun Eğinlioğlu, Mithatcan Eğinlioğlu, Emine Berrak Eğinlioğlu ve Berkcan Eğinlioğlu vekili tarafından hasımsız olarak açılan ve mahkememizde görülmekte olan Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285 İla 308/h)) davası nedeniyle; İİK.'nun 304'üncü maddesi gereğince konkordato talebi hakkında karar verilmek üzere Mahkememizce yargılamaya başlanmasına, nihai karar günü duruşmasının 11/05/2026 günü saat 14:30 olarak tayin olunmasına karar verilmiştir. İtiraz edenlerin, itiraz sebeplerini tayin olunan duruşma gününden en az 3 (üç) gün önce yazılı olarak bildirmek kaydıyla tayin olunan duruşmada hazır bulunabilecekleri hususları İİK'nun 288. maddesi gereğince ilanen tebliğ olunur." denildi.

KONKORDATO BAŞVURULARI SÜRÜYOR

Son dönemde ekonomik dalgalanmalar ve finansman maliyetlerindeki artış nedeniyle birçok şirket konkordato talebinde bulunuyor. Konkordato süreci, şirketlerin faaliyetlerini sürdürürken borç yapılandırması yapabilmesine imkân tanıyor.

Mahkeme tarafından yürütülen süreç kapsamında alacaklıların da belirlenen tarihten önce itirazlarını yazılı olarak sunabileceği belirtildi.