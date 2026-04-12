FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Türkiye'nin "Beyaz Cennet"i boş kaldı! Kar var, tatilci yok

Çiğdem Berfin Sevinç

Türkiye’nin önemli kış turizmlerinden, kayakseverlerin ‘Beyaz Cennet' olarak tanımladığı Türkiye'nin ilk kayak merkezi Uludağ'da, nisan ayında kar kalınlığı 145 santimetre olarak ölçüldü. Otel ve işletme sahiplerinin daha önce yeterince kar yağmamasından yakındığı Uludağ'da, kar kalınlığı 1,5 metreye ulaşmasına rağmen 8 bin 500 yatak kapasiteli 17 otelden 5'i, 8 misafirhaneden ise sadece 2’si açık. Kayak sezonunda kişi başı konaklama ücretinin 8-42 bin TL arasında değiştiği Uludağ'da, açık olan oteller gecelik iki kişilik konaklama ücretini 6 bin 500 ile 13 bin TL arasında belirledi. Hava sıcaklığının en yüksek 1, en düşük sıfırın altında 6 derece olarak ölçüldüğü Uludağ'da hafta boyunca kar yağışı beklenmezken, hafta sonu özellikle günübirlik tatilcileri ağırlayan kayak pistleri ise yeterince tatilcinin gelmemesi sonucu kızak yapan çocuklara kaldı.

‘ULUDAĞ’DA KAR OLMASINA RAĞMEN PİSTLER BOŞ’

Kötü bir sezon geçirdiklerini söyleyen işletmeci Soner Aydın, “Uludağ’da kar olmasına rağmen pistler boş. Sanırım insanlar maddi imkanları olmadığı için gelemiyor. Çoğu otel sezonu çoktan kapattı. Buraya gelen çocuklar da pistlerde kızakla kayarak eğleniyor” dedi.

‘TÜM ULUDAĞ BİZE KALDI’

Uludağ’da boş pistlerin tadını kızakla kayarak çıkardıklarını söyleyen Mehmet Salih Okur ise "Uludağ’a kaymak için Mudanya’dan geldim. Uludağ çok güzel ama insan yok. Uludağ boş olduğu için tüm Uludağ bize kaldı. İstediğimiz gibi kayabiliyoruz. Çok eğleniyoruz” diye konuştu.

‘OTELLERİN AÇILIP, KAPANMASI ARZ VE TALEBE BAĞLI’

Uludağ’daki otellerin büyük bölümünün müşteri olmadığı için kar olmasına rağmen sezonu kapattıklarını söyleyen Güney Marmara Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Burak Beceren, “Yeterince müşteri olmadığı için otellerin büyük bölümü kapattı. Otellerin açılıp kapanması arz ve talebe bağlı. Şu anda, 1’inci ve 2'nci bölgelerde 4, Kirazllıyayla'da ise 1 otel açık. Telesiyejlerimizden de 6'sı çalışıyor” ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
Uludağ kar tatil
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.