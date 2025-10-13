FİNANS

Türkiye'nin birçok yerinde mağazası var! 75 yıldır sektördeydi, iflas bayrağını çekiyor

Ekonomik olarak dar boğaza yerli ayakkabı markası Yeşil Kundura, HK Kundura unvanı ile yapılandırmaya gitmişti. Firma, mali sıkıntılarını aşamayarak konkordato başvurusunda bulundu. Mahkeme ayakkabı firması 3 aylık geçici mühlet ve 2 ay ek iflas koruma süresi tanıdı.

Ezgi Sivritepe

Türkiye'nin ilk ayakkabı ve bot ihracatını gerçekleştiren Yeşil Kardeşler'in kurduğu Yeşil Kundura Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kızanlıklı'nın isminin baş harflerinden türetilen HK Kundura unvanıyla yeniden yapılanmaya gitmişti.
2018'DE KONKORDATO İLAN ETMİŞTİ

75 yıldan beri faaliyet gösteren dev firmanı birçok şehirde mağazası bulunuyordu. Yeşil Kundura, 2018 yılında mali sıkıntılar nedeniyle yine konkordato ilan etmiş, 2023 sonunda süreci tamamlayarak mali yapısını toparlamıştı.

MAHKEME KARARINI VERDİ

Ancak, aradan geçen 2 yılın ardından Yeşil Kundura ekonomik darboğazı aşamayınca bir kez daha konkordato başvurusunda bulundu. Mahkeme şirket hakkında 3 aylık geçici mühlet kararı ve iki ay ek iflas koruma süresi verirken, bir sonraki duruşmanın aralık ayında yapılması bekleniyor.

MALİYETLER ARTTI

Birleşmiş Markalar Derneği'nin (BMD) verilerine göre, markalı perakende satışları 2025'in ilk 6 ayında daralma yaşadı. Ayakkabı markalarının yüzde 65’i ağustos ayı cirolarının en az yüzde 40’ını, yüzde 44’ü ise cironun en az yüzde 60 ve üzerini indirimli satışlardan elde etti. Cironun yüzde 81 ve üzerini indirimlerden elde edenler ise yüzde 23’ü buldu.

Ancak buna rağmen dört markadan üçünün ağustostan ağustosa yıllık ciro artışı TÜFE altında kaldı. Maliyetlerdeki aşırı artış sektörde kırılganlığı artırırken sektör temsilcileri ‘sebepsiz fesih’ hakkı ile hammadde ve ara mal ithalatında ilave gümrük vergileriyle referans fiyat uygulamasının kaldırılmasını istiyor.

