Türkiye'nin dev firması o ülkedeki tüm mağazalarını kapatacak! Şubat ayında ilk sinyal gelmişti

2010 yılında yurt dışına açılmaya karar veren Türk markası English Home, Ukrayna ile bu süreci başlatmıştı. Ülkede 35 mağazaya kadar ulaşarak önemli bir yol kateden firma, Ukrayna pazarından çekilme kararı aldı.

Ukrayna basınında yer alan haberlere göre şirket, “pazar koşulları ve operasyonel zorluklar” nedeniyle ülkeden tamamen çekilme sürecini başlattı. English Home’un Ukrayna’daki e-ticaret sitesi önce fiyatları kaldırıp ardından kullanıcı kayıtlarını kapatması ise dikkat çekmişti ve firma sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapmıştı. English Home, online satışlarını sonlandırdığını ve müşterilerinin yalnızca fiziksel mağazalar üzerinden alışveriş yapabileceğini duyurmuştu.

KADEMELİ OLARAK KAPATILACAK

English Home’un küresel internet sitesinde yer alan “faaliyet gösterilen ülkeler” listesinden Ukrayna’nın da çıkarıldığı fark edildi. Ukrayna basınına göre, ülkede az sayıda mağaza hâlâ faaliyet gösterse de bunların da kademeli olarak kapatılacağı belirtiliyor.

GLOBAL STRATEJİDE YENİ DÖNEM

English Home, 2010’dan bu yana yurt dışı mağazalaşmasını hızla artırarak Orta Doğu, Avrupa ve Balkanlar’da güçlü bir varlık oluşturmuştu. Ukrayna’dan çekilme kararı, şirketin küresel operasyonlarını yeniden yapılandırdığı bir döneme denk geldi.

Şirketin, kaynaklarını daha istikrarlı pazarlara yönlendireceği değerlendiriliyor.