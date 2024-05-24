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Türkiye'nin emekli haritası: En fazla o illerde yaşıyorlar! Dikkat çeken detay! Büyük çoğunluğunun ortak noktası...

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
24.05.2024 14:59
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Türkiye Emekliler Derneği'nin (TÜED) araştırmasıyla Türkiye'nin 'emekli haritası' belli oldu. Emeklilerin büyük çoğunluğu 10 büyükşehirde yaşıyor. İstanbul, 3 milyondan fazla kişiyle en fazla emekli nüfusuna sahip. Emeklilerin yaşadığı 10 ilin büyük çoğunluğu ise bir detayda ortaklaştı.

Türkiye'nin emekli haritası: En fazla o illerde yaşıyorlar! Dikkat çeken detay! Büyük çoğunluğunun ortak noktası...

Türkiye Emekliler Derneği'nin (TÜED) araştırmasına göre, Türkiye'deki 16 milyon 154 bin emeklinin yarısı 10 büyükşehirde ik amet ederken, toplam emekli nüfusunun yüzde 20'si İstanbul'da yaşıyor. Araştırmaya göre, Türkiye genelinde 16 milyon 154 bin 322 kişi Sosyal Güvenlik Kurumundan (SGK) yaşlılık aylığı alıyor.

TÜED tarafından yapılan "Emeklilerin Yaşadığı Yerler Araştırması" ile Türkiye'de emeklilerin yoğun olarak yaşadığı iller belirlendi.

İLK SIRADA İSTANBUL

İstanbul, 3 milyon 240 bin kişiyle en fazla emekli nüfusuna sahip şehir olurken, toplam emekli nüfusunun yüzde 20'si bu kentte yaşıyor.

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EN YOĞUN EMEKLİ NÜFUSUNA SAHİP İLLER

İstanbul'un ardından en yoğun emekli nüfusuna sahip iller, şu şekilde sıralandı:

"Ankara 1 milyon 261 bin 552 kişi, İzmir 1 milyon 176 bin 709 kişi, Bursa 720 bin 435 kişi, Antalya 495 bin 70 kişi, Adana 399 bin 524 kişi, Konya 393 bin 837 kişi, Kocaeli 391 bin 756 kişi, Balıkesir 361 bin 466 kişi, Mersin 334 bin 22 kişi."

DENİZE KIYISI OLMASI DİKKAT ÇEKTİ

Toplam 8 milyon 774 bin 811 emeklinin yaşadığı söz konusu 10 büyükşehir, Türkiye'deki emeklilerin yüzde 54'üne ev sahipliği yaparken, Ankara ve Konya dışındaki şehirlerin denize kıyısının olması dikkati çekti.

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EN AZ EMEKLİ ARDAHAN, BAYBURT VE TUNCELİ'DE

Nüfusu 1 milyon 273 bin civarında olan Balıkesir, yüzde 28 ile nüfusuna oranla en fazla emeklinin yaşadığı şehir oldu.

Ardahan 10 bin 814 kişiyle en az emekli nüfusuna sahip şehir olurken, Ardahan'ın ardında 13 bin 98 kişiyle Bayburt, 13 bin 294 kişiyle ise Tunceli geldi.

"EMEKLİLERİN SORUNLARINA ÇÖZÜM ÜRETİLMELİ"

TÜED Genel Başkanı Kazım Ergün, araştırmaya dair AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, TÜED'in 1 milyona yakın üyesiyle emeklileri temsil eden en büyük sivil toplum kuruluşu olduğunu belirterek, yaptıkları araştırmaların sonuçlarının izleyecekleri politikaları belirlemede yol gösterici olduğunu söyledi.

Araştırmayla ulaştıkları, emeklilerin yarısının 10 büyükşehirde yaşadığı sonucunun önemli bir veri olduğuna dikkati çeken Ergün, şöyle konuştu:

"16 milyon emekli, toplumun önemli bir kesimini oluşturuyor. Ülkenin kalkınması için yıllarca alın teri döken emeklilerimizin başta ekonomik olmak üzere sorunlarına çözüm üretilmeli, talepleri karşılanmalı. Emeklilerin İstanbul ve Ankara gibi metropollerden kopamamasının nedenleri iyi analiz edilmeli. Hükümet ve yerel yönetimler, araştırmamızın sonuçlarını dikkate alıp, emekli nüfusunun yoğun olduğu yerlere yönelik politikalar geliştirmeli."

(AA)

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