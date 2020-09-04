FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Türkiye'nin en akıllı yolu Ankara-Niğde Otoyolu açıldı! İşte özellikleri

Türkiye'nin en akıllı yolu Ankara-Niğde Otoyolu açıldı! İşte özellikleri

EKONOMİ HABERLERİ  | 04.09.2020 18:04 | Son Güncelleme

Türkiye'nin en akıllı otoyolu' 330 kilometre uzunluğundaki Ankara-Niğde Otoyolu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle açıldı. Otoyol, yerli ve milli akıllı ulaşım sistemleri altyapısı ve 15 kişilik ekiple tek merkezden yönetilecek. Sistem ile otoyolda yaşanabilecek kaza ve diğer tehlikeli durumlara karşı sürücüler anında uyarılacak.

Türkiye'nin en akıllı yolu Ankara-Niğde Otoyolu açıldı! İşte özellikleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı tören ile Türkiye’nin en akıllı otoyolu olan Ankara-Niğde otoyolu açıldı.

Ankara-Niğde Otoyolu, Türkiye’nin en akıllı yolu olma özelliğini taşıyor. Yerli ve milli imkanlarla üretilen Olay Algılama Sistemi’nin otoyol üzerinde bulunan kameralara entegre edilmesiyle, otoyolda oluşan tehlikeli kaza, ve trafik gibi durumlara göre gerek operatörler gerek sürücülere uyarılar yapılacak.

Mevcut yolda 317 kilometreyi 4 saat 14 dakikada kat edenler 2 saat 22 dakikada aynı noktaya ulaşabilecek. Yılda bu otoyol sayesinde ülkemizin vakitten 885 milyon lira, akaryakıttan 743 milyon olmak üzere toplam 1 milyar 628 milyon lira kazancı olacak.

fotoğğ

AKILLI ULAŞIM SİSTEMİ YERLİ VE MİLLİ OLARAK TASARLANDI

Ankara-Niğde Otoyolu'nun, "Türkiye'nin en akıllı yolu olacağını" belirten Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, otoyolun yerli ve milli akıllı ulaşım sistemleri altyapısıyla kurulduğunu bildirdi.

Sistem sayesinde otoyolun tek bir ana kontrol merkezinden yönetilebileceğini, bu sayede yol güvenliğinin en üst seviyede olacağını aktaran Karaismailoğlu, akıllı ulaşım sistemi kontrol merkezinden yönetilecek olan işlemlerin önemi dikkate alınarak sunucu sistemlerinin iki ayrı noktada yedekleneceğini ve işlemlerin kontrolünü sağlayan sistem yazılımının yerli ve milli olarak tasarlandığını kaydetti.

Merkezi kontrol yazılımının aynı zamanda olay algılama yazılımı ile entegre çalışarak sistemdeki tüm bilgileri toplayacağını ve toplanan bilgilerin yapay zeka ve makine öğrenimi sistemleri ile derleneceğinin altını çizen Karaismailoğlu, şu bilgileri paylaştı:

"Sistemimiz, otoyolda oluşan tehlikeli, kaza ve trafik gibi durumlara göre gerek operatörler gerek sürücüler uyarılacak şekilde tasarlandı. Operatörlerin bu çoklu cihaz, kamera, görüntü ve alarmlar içinde insan hatasını en aza indiren bir yapay zeka otomasyonuyla sistemleri kontrol edebilmesini sağlayacağız."

Karaismailoğlu, sistem kapsamda otoyola 3 omurga halinde 1,3 milyon metrelik fiber optik kablo altyapısının döşendiğini, otoyol boyunca 500 trafik sensörünün yanı sıra 9 meteorolojik ölçüm istasyonunun, 208 olay algılama kamerasının, 335 akıllı ulaşım saha yönetim ünitesinin ve 687 dijital ortam sunucusunun kurulduğunu bildirdi.

Sistemin içinde ayrıca bir felaket yönetim merkezinin de yer alacağını belirten Karaismailoğlu, "Bu sistem ile Türkiye'nin en güvenli ve en akıllı yolunu da kurmuş olduk." ifadesini kullandı.

20200901_2_44144681_57818259_Web

PROJENİN KALAN KISMI YILIN SON ÇEYREĞİNDE HİZMETE GİRECEK

Bakan Karaismailoğlu, otoyolun sözleşmeye göre 2021 Haziran ayında tamamlanacağını ancak projeyi söz verilen tarihten neredeyse bir yıl önce hizmete açacaklarını duyurdu.

Projenin kalan 113 kilometrelik Acıkuyu-Alayhan kavşakları arası 2. kesimini de yılın son çeyreğinde açarak otoyolun tamamını hizmete alacaklarını vurgulayan Karaismailoğlu, Ankara-Niğde Otoyolu'nun hizmete girmesinden itibaren Ankara yönünden ilk 13 kilometrelik kesimindeki Hacıbey, Gölbaşı ve Haymana kavşaklarına kadar olan kısmın ücretsiz olacağını belirtti.

Ankara-Niğde Otoyolu'nun fiziki açıdan da çok büyük bir proje olduğunun altını çizen Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Bu proje ile 3 bin 566 metre uzunluğunda 5 viyadük, 2 bin 368 metre uzunluğunda 49 köprü, 4 bin 506 metrelik 75 üst geçit, yaklaşık 131 milyon metreküp kazı ve 76 milyon metreküp dolgu yapıldı. 22 milyon ton asfalt döküldü. Bu vesileyle de böylesine büyük bir projeyi söz verilen tarihten çok önce tamamlayan Karayolları Genel Müdürlüğü ailesine ve yüklenici firmaya teşekkür ediyor, Ankara-Niğde Otoyolu'muzun ülkemize ve milletimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER'1975'te her şey çok güzeldi, ben mesela''1975'te her şey çok güzeldi, ben mesela'
THY, teknoloji şirketi kuruyorTHY, teknoloji şirketi kuruyor
ÖTV zammı sonrası TOGG'un fiyatı düştü mü?ÖTV zammı sonrası TOGG'un fiyatı düştü mü?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Adile Naşit ile Osmanlı Padişahı 2. Abdülhamid arasındaki bağa çok şaşıracaksınız
Adile Naşit ile Osmanlı Padişahı 2. Abdülhamid arasındaki bağa çok şaşıracaksınız
Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
Altın fiyatları ne olacak? Uzmanlardan altın yorumu ve tahminleri!
Altın fiyatları ne olacak? Uzmanlardan altın yorumu ve tahminleri!
Memurlara ödenecek zam ve tazminatlara ilişkin karar
Memurlara ödenecek zam ve tazminatlara ilişkin karar
Bakan duyurdu: Bugün hesaplara yatacak
Bakan duyurdu: Bugün hesaplara yatacak
Türkiye'nin en akıllı otoyolu bugün açılıyor
Türkiye'nin en akıllı otoyolu bugün açılıyor
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Bakan açıkladı! Ödemeler 8 Eylül’de başlıyor
Bakan açıkladı! Ödemeler 8 Eylül’de başlıyor
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
ÖTV düzenlemesi ile indirime giren araçlar listesi!
ÖTV düzenlemesi ile indirime giren araçlar listesi!
Uzmanlardan önemli altın yorumu!
Uzmanlardan önemli altın yorumu!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: BDDK'dan tüketici kredilerinde vade kararı!
BDDK'dan kredilerde vade kararı!
Ankara-Niğde otoyolu nerelerden geçer? Ankara Niğde otoyolu kaç km? Ankara-Niğde otoyolu geçiş ücreti!
Ankara-Niğde otoyolu nerelerden geçer?
THY, teknoloji şirketi kuruyor
THY, teknoloji şirketi kuruyor
Av yasağı bitti, sardalyanın kilosu 50 liradan 20 liraya düştü
Kilosu 50 liradan 20 liraya düştü
Reel efektif döviz kuru endeksi ağustosta geriledi
Reel efektif döviz kuru endeksi ağustosta geriledi
Merkez Bankası'ndan enflasyon açıklaması
Merkez Bankası'ndan enflasyon açıklaması

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.