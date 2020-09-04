Türkiye'nin en akıllı yolu Ankara-Niğde Otoyolu açıldı! İşte özellikleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı tören ile Türkiye’nin en akıllı otoyolu olan Ankara-Niğde otoyolu açıldı.
Ankara-Niğde Otoyolu, Türkiye’nin en akıllı yolu olma özelliğini taşıyor. Yerli ve milli imkanlarla üretilen Olay Algılama Sistemi’nin otoyol üzerinde bulunan kameralara entegre edilmesiyle, otoyolda oluşan tehlikeli kaza, ve trafik gibi durumlara göre gerek operatörler gerek sürücülere uyarılar yapılacak.
Mevcut yolda 317 kilometreyi 4 saat 14 dakikada kat edenler 2 saat 22 dakikada aynı noktaya ulaşabilecek. Yılda bu otoyol sayesinde ülkemizin vakitten 885 milyon lira, akaryakıttan 743 milyon olmak üzere toplam 1 milyar 628 milyon lira kazancı olacak.
Ankara-Niğde Otoyolu'nun, "Türkiye'nin en akıllı yolu olacağını" belirten Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, otoyolun yerli ve milli akıllı ulaşım sistemleri altyapısıyla kurulduğunu bildirdi.
Sistem sayesinde otoyolun tek bir ana kontrol merkezinden yönetilebileceğini, bu sayede yol güvenliğinin en üst seviyede olacağını aktaran Karaismailoğlu, akıllı ulaşım sistemi kontrol merkezinden yönetilecek olan işlemlerin önemi dikkate alınarak sunucu sistemlerinin iki ayrı noktada yedekleneceğini ve işlemlerin kontrolünü sağlayan sistem yazılımının yerli ve milli olarak tasarlandığını kaydetti.
Merkezi kontrol yazılımının aynı zamanda olay algılama yazılımı ile entegre çalışarak sistemdeki tüm bilgileri toplayacağını ve toplanan bilgilerin yapay zeka ve makine öğrenimi sistemleri ile derleneceğinin altını çizen Karaismailoğlu, şu bilgileri paylaştı:
"Sistemimiz, otoyolda oluşan tehlikeli, kaza ve trafik gibi durumlara göre gerek operatörler gerek sürücüler uyarılacak şekilde tasarlandı. Operatörlerin bu çoklu cihaz, kamera, görüntü ve alarmlar içinde insan hatasını en aza indiren bir yapay zeka otomasyonuyla sistemleri kontrol edebilmesini sağlayacağız."
Karaismailoğlu, sistem kapsamda otoyola 3 omurga halinde 1,3 milyon metrelik fiber optik kablo altyapısının döşendiğini, otoyol boyunca 500 trafik sensörünün yanı sıra 9 meteorolojik ölçüm istasyonunun, 208 olay algılama kamerasının, 335 akıllı ulaşım saha yönetim ünitesinin ve 687 dijital ortam sunucusunun kurulduğunu bildirdi.
Sistemin içinde ayrıca bir felaket yönetim merkezinin de yer alacağını belirten Karaismailoğlu, "Bu sistem ile Türkiye'nin en güvenli ve en akıllı yolunu da kurmuş olduk." ifadesini kullandı.
Bakan Karaismailoğlu, otoyolun sözleşmeye göre 2021 Haziran ayında tamamlanacağını ancak projeyi söz verilen tarihten neredeyse bir yıl önce hizmete açacaklarını duyurdu.
Projenin kalan 113 kilometrelik Acıkuyu-Alayhan kavşakları arası 2. kesimini de yılın son çeyreğinde açarak otoyolun tamamını hizmete alacaklarını vurgulayan Karaismailoğlu, Ankara-Niğde Otoyolu'nun hizmete girmesinden itibaren Ankara yönünden ilk 13 kilometrelik kesimindeki Hacıbey, Gölbaşı ve Haymana kavşaklarına kadar olan kısmın ücretsiz olacağını belirtti.
Ankara-Niğde Otoyolu'nun fiziki açıdan da çok büyük bir proje olduğunun altını çizen Karaismailoğlu, şunları kaydetti:
"Bu proje ile 3 bin 566 metre uzunluğunda 5 viyadük, 2 bin 368 metre uzunluğunda 49 köprü, 4 bin 506 metrelik 75 üst geçit, yaklaşık 131 milyon metreküp kazı ve 76 milyon metreküp dolgu yapıldı. 22 milyon ton asfalt döküldü. Bu vesileyle de böylesine büyük bir projeyi söz verilen tarihten çok önce tamamlayan Karayolları Genel Müdürlüğü ailesine ve yüklenici firmaya teşekkür ediyor, Ankara-Niğde Otoyolu'muzun ülkemize ve milletimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum."
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