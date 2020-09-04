Türkiye'nin en akıllı yolu Ankara-Niğde Otoyolu açıldı! İşte özellikleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı tören ile Türkiye’nin en akıllı otoyolu olan Ankara-Niğde otoyolu açıldı.

Ankara-Niğde Otoyolu, Türkiye’nin en akıllı yolu olma özelliğini taşıyor. Yerli ve milli imkanlarla üretilen Olay Algılama Sistemi’nin otoyol üzerinde bulunan kameralara entegre edilmesiyle, otoyolda oluşan tehlikeli kaza, ve trafik gibi durumlara göre gerek operatörler gerek sürücülere uyarılar yapılacak.

Mevcut yolda 317 kilometreyi 4 saat 14 dakikada kat edenler 2 saat 22 dakikada aynı noktaya ulaşabilecek. Yılda bu otoyol sayesinde ülkemizin vakitten 885 milyon lira, akaryakıttan 743 milyon olmak üzere toplam 1 milyar 628 milyon lira kazancı olacak.

AKILLI ULAŞIM SİSTEMİ YERLİ VE MİLLİ OLARAK TASARLANDI

Ankara-Niğde Otoyolu'nun, "Türkiye'nin en akıllı yolu olacağını" belirten Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, otoyolun yerli ve milli akıllı ulaşım sistemleri altyapısıyla kurulduğunu bildirdi.

Sistem sayesinde otoyolun tek bir ana kontrol merkezinden yönetilebileceğini, bu sayede yol güvenliğinin en üst seviyede olacağını aktaran Karaismailoğlu, akıllı ulaşım sistemi kontrol merkezinden yönetilecek olan işlemlerin önemi dikkate alınarak sunucu sistemlerinin iki ayrı noktada yedekleneceğini ve işlemlerin kontrolünü sağlayan sistem yazılımının yerli ve milli olarak tasarlandığını kaydetti.