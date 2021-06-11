Türkiye'nin en büyüğü olacak! Uzaydan görülebilecek dev proje

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yenilenebilir enerji konusunda sektörü desteklemeye, güçlerine güç katmaya devam ettiklerini belirterek, "Yatırımcı iştahının artmasına yönelik önemli muafiyetler sağlarken altyapı kurulumu için de ciddi destekler veriyoruz." dedi. Bakan Varank, Karapınar Güneş Enerjisi Santrali (GES) Sahası (YEKA GES-1) SCADA Merkezi Temel Atma Töreni'nde yaptığı konuşmada, dün de Ağrı'da ülkenin en büyük altın rezervlerinden birinin işletme tesisinin temelini attıklarını, milli gelire, üretim ve istihdama katkı sağlayacak yatırımları gündeme getirdiklerini söyledi. "TEKNOLOJİ MERKEZİ OLACAK" Bugün temeli atılacak merkezin, Karapınar Güneş Enerji Santrali'nin "beyni" niteliğinde olacağına işaret eden Varank, "Bir yanda devasa çorak bir alanda panellerle güneşten enerjisini alırken diğer yanda bu merkezde tüm bu teknoloji takip edilip müdahaleler yapılacak. Veri tabanlı kontrol ve izleme yaklaşımıyla ekipman kontrolünden üretim planlamaya, çevre kontrol ünitelerinden yardımcı işletmelere kadar bütün sistemlere hükmeden bir yapı bulunacak. Burası sahip olduğu donanımlarla bir teknoloji merkezi görevini de üstlenecek." diye konuştu.

Varank, vatandaşların, aynı zamanda ihtişamlı bir mimari proje olan binayı ziyaret ederek yenilenebilir enerji ve enerjide verimlilik hakkında bilgi alırlarsa yapının bir turizm destinasyonu da olabileceğini bildirdi. Türkiye'nin hem "istemezükçü" hem de "beceriksiz" zihniyet sebebiyle uzun yıllar ilerlemeden, kalkınmadan, küresel rekabetten hak ettiği payı alamadığını ifade eden Varank, birçok alanda yılların ihmal edilmişliklerini ortadan kaldırmak için gece gündüz çalıştıklarını vurguladı. Varank, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinin yollarını açtığını dile getirerek, "Son dönemde enerji alanındaki atılımlarımız da bu vizyonumuzun bir parçası. Enerjide dışa bağımlılığı azaltmak, sürdürülebilir bir arz dengesi sağlamak ve en önemlisi de çevreci bir yaklaşımla yenilenebilir enerjide atılım yapmaya büyük önem veriyoruz." değerlendirmesinde bulundu. "SERTİFİKASYON İÇİN ÖNEMLİ ADIMLAR ATTIK" Yaptıkları büyük çaplı yatırımlarla ülkenin dünyadaki pozisyonunu her yıl yukarıya taşımaya devam ettiklerine dikkati çeken Varank, şunları söyledi:

"Diğer bakanlıklarımızla koordinasyon halinde yenilenebilir enerji konusunda sektörü desteklemeye, güçlerine güç katmaya devam ediyoruz. Yatırımcı iştahının artmasına yönelik önemli muafiyetler sağlarken altyapı kurulumu için de ciddi destekler veriyoruz. Yenilenebilir enerji alanında şimdiye kadar 13 işletmenin Ar-Ge ve tasarım merkezi kurmalarını destekledik. Yenilenebilir enerji projelerine kalkınma ajanslarımız vasıtasıyla 229 milyon lira kaynak aktardık. TÜBİTAK, yenilenebilir enerji teknolojileri kapsamındaki 930 proje için 710 milyon liralık bütçe oluşturdu. Ayrıca kamu kurumları araştırma merkezlerinde de sektörü destekleyici nitelikte Ar-Ge projeleri yürütmeye devam ediyoruz." Varank, bu alanda test ve sertifikasyon ihtiyaçları doğrultusunda milli servetin yurt içinde kalması için önemli adımlar attıklarına işaret ederek, "Bu bağlamda 5 milyon liralık yatırımla ülkemizin ilk akredite Fotovoltaik Modül Test Laboratuvarı'nı Gebze'de kurduk. İşletmelerimiz bu alandaki birçok testi artık yurt dışına gitmeden gerçekleştirebiliyor." ifadelerini kullandı.

Mevlana Kalkınma Ajansının destekleri sonucu bölgede yaklaşık 9,2 megavatlık kurulu güç oluşturdukları bilgisini veren Varank, Konya Karapınar Enerji Santrali için de destekleri sürdüreceklerini anlattı. Varank, buradaki yatırım için teşvik belgesi düzenlediklerini, Karapınar Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi'nin bir kısmını da buradaki yatırımın ihtiyaçlarına yönelik olarak düzenleyip şirkete tahsis ettiklerini dile getirdi. "2022 SONUNA KADAR TAMAMLANACAK" Kalyon YEKA GES Projesi'nin bütüncül bakış açısı, entegre planlama ve yüksek teknolojili çıktı konseptinin dünyadaki en muazzam örneklerinden biri olduğunu vurgulayan Varank, şöyle devam etti: "Geçen yıl ağustosta Cumhurbaşkanımız ile beraber Kalyon Holdingin 400 milyon dolara mal olan hücre ve güneş paneli fabrikasının açılışını yapmıştık. O fabrika da bu entegre projede kullanılan güneş panellerini üretiyor, orası buranın bir tedarikçisi konumunda. Bugüne kadar toplam 227 megavat gücündeki panelin kurulumu tamamlandı yani burada elektrik üretimi başladı. Kalanı da inşallah 2022 sonuna kadar tamamlanmış olacak. Bu sayede Karapınar GES, dünyada parmakla gösterilen santrallerden biri haline gelecek."