Türkiye’nin en büyük 2. Bankası ‘VakıfBank’

VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, “Bankamız, ülkemiz ekonomik istikrarını korumak ve ihtiyaç duydukları her anda müşterilerimizin yanında olabilmek adına bu süreçte büyük özveri göstermiştir. Müşterilerimizin takdiriyle de bulunduğu konumu yükselterek 2. sıraya oturmuştur. Bu yalnızca finansal bir sonuç değil, VakıfBank’ın her alanda ülkesinin ve milletinin yanında olduğunun sağlam bir göstergesidir” açıklamasında bulundu.

Müşterilerine sunduğu ürün ve hizmetlerle sektörüne yön veren VakıfBank, 2020 yılında elde ettiği finansal sonuçlarının ardından yeni bir başarıya daha imza attı. Geride bıraktığımız yılsonu itibarıyla reel ekonomiye 523 milyar TL katkı sağlayan VakıfBank, aktiflerini de 699 milyar liraya yükselterek aktif büyüklükte bir sıra yükseldi ve ikincilik koltuğuna oturdu.

Konu ile ilgili açıklama yapan VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, VakıfBank’ta görev yapan her bir çalışanın her zaman olduğu gibi özellikle pandemi sürecinde de büyük özveri gösterdiğine dikkat çekerek, “66 yıldır olduğu gibi 2020 yılında da müşterilerimizin daima yanında durduk. İhtiyaçlarını öngörerek hem finansal hem de sosyal çözümler ürettik” dedi. VakıfBank’ın Türkiye’nin aktiflerine göre en büyük 2. bankası konumuna ulaşmasının yalnızca finansal bir sonuç olarak görülmemesi gerektiğine dikkat çeken Üstünsalih, sözlerini şöyle sürdürdü: