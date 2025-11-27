FİNANS

Türkiye’nin en büyük ekonomik sorunu belli oldu: Araştırmadaki ilk 5 madde dikkat çekti

Asgari ücret, memur ve emekli maaşlarına 2026 yılında gelecek zam oranı merakla beklenirken Türkiye’nin en büyük ekonomik sorunu da belli oldu. ASAL Araştırma’nın yapmış olduğu son ankete göre halkın büyük çoğunluğu için en önemli sorun kira ve konut fiyatlarındaki artış olarak gözler önüne serildi. ‘Ekonomide herhangi bir sorun görmüyorum’ diyenlerin oranı ise neredeyse yok gibi. İşte ekonomideki sıkıntıları gözler önüne seren o anketin detayları...

Taner Şahin

ASAL Araştırma’nın 1–9 Kasım 2025 tarihlerinde Türkiye genelinde gerçekleştirdiği ankette, vatandaşların ülke ekonomisindeki en büyük sorun olarak kira ve konut fiyatlarındaki artışı gösterdiği ortaya çıktı. 26 ilde, 18 yaş ve üzeri 2015 kişiyle yapılan araştırma, ekonomik sıkıntıların toplumda hangi alanlarda yoğunlaştığını net biçimde gözler önüne serdi.

KONUT VE GIDA FİYATLARI İLK İKİ SIRADA

Anket sonuçlarına göre katılımcıların %22,6’sı Türkiye ekonomisinin en önemli sorununun kira ve konut fiyatlarının yükselmesi olduğunu belirtti. Konut krizini hemen ardından %17 ile gıda fiyatlarındaki artış takip etti.

Vatandaşların üçüncü sıraya koyduğu sorun ise %10,5 ile yüksek enflasyon oldu.

FAİZ, FATURA VE YAŞAM MALİYETİ SORUNU DA SÜRÜYOR

Ekonomideki diğer önemli başlıklar ise şöyle sıralandı:

Faizlerin yüksekliği: %5,4

Elektrik, su, aidat ve doğalgaz fiyatları: %5,3

Ekonomi yönetimi: %4,9

İşsizlik: %4,2

Üretimde yetersizlik: %4,0

Akaryakıt fiyatları: %3,8

Vergi oranlarının yüksekliği: %3,5

Liyakatsizlik: %3,3

Eğitim harcamaları (%3,0), sosyal eşitsizlik (%2,7) ve kamuda israf (%2,2) da vatandaşların dikkat çektiği diğer ekonomik sorunlar arasında yer aldı.

“SORUN YOK” DİYENLERİN ORANI ÇOK AZ!

Katılımcıların yalnızca %1,8’i Türkiye ekonomisinde herhangi bir sorun olmadığını belirtirken, %3,2’si ise fikrim yok/cevap yok seçeneğini işaretledi.

Türkiye’nin en büyük ekonomik sorunu belli oldu: Araştırmadaki ilk 5 madde dikkat çekti 1

ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ

ASAL Araştırma'nın açıklamasına göre çalışma, Türkiye genelinde NUTS-2 sistemine göre seçilen 26 ilde telefonla yapılan (CATI) görüşmelerle gerçekleştirildi. Örneklem, 18 yaş ve üzeri 2015 kişiden oluştu ve %95 güven aralığında hazırlandı.

